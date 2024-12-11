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MF 10 ¥ä¥»¥ë¡¦¥¢¥¹¥×¥ê¡¼¥¸¥ã

MF 14 ¥ª¥ê¥ª¥ë¡¦¥í¥á¥¦

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GK 42 Lucas García

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DF 5 ¥À¥Ó¥É¡¦¥í¥Ú¥¹

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MF 23 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

MF 28 ¥·¥ë¥Ó

FW 7 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë

FW 9 ¥¢¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹

FW 24 ¥Ý¥ë¥È¥¥

FW 29 Kim Min-Su

FW 31 Jastin García

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DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯

DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó

DF 66 ¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É

MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤

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MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ

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FW 9 ¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹

FW 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼

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GK 56 ¥ô¥£¥Æ¥Ä¥é¥Õ ¥ä¥í¥·¥å

GK 62 ¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼

DF 77 ¥¸¥§¥¤¥à¥º ¥Î¥ê¥¹

DF 78 ¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼

MF 3 ±óÆ£¹Ò

MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È

MF 53 ¥¸¥§¥¤¥à¥º ¥Þ¥Ã¥³¥Í¥ë

FW 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý

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