Æü·Ð225ÀèÊª¡§11Æü2»þ¡á30±ß¹â¡¢3Ëü9430±ß
¡¡11Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ30±ß¹â¤Î3Ëü9430±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9367.58±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï62.42±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6536Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2748.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï7.09¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡¡¡6536
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39445¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡105148
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2748.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7.5¡¡¡¡¡¡¡¡7120
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡¡¡ 517
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 642¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 323
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2748.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï7.09¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡¡¡6536
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39445¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡105148
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2748.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7.5¡¡¡¡¡¡¡¡7120
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡¡¡ 517
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 642¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 323
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹