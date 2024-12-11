£Ê£²¹ß³Ê¤ÎÈØÅÄ¡¢²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤Ø
¡¡Íèµ¨£Ê£²¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ëÈØÅÄ¤Î²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î£Ê¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð£±£±Æü¤Ë¤âÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²£Æâ»á¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ä£ÁÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤ËÈØÅÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î·ÀÌóÌäÂê¤ÇÊä¶¯¤òÅà·ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£Ê£²¤Ç£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç£Ê£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¶ìÀï¡££³ÅÙ¤Î£³Ï¢ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶£¸¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤º¡¢£±£¸°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢£±Ç¯¤Ç£Ê£²¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÄ»À´¤ò»Ø´ø¤·¤¿Àî°æ·òÂÀ»á¡Ê£´£³¡Ë¤éÊ£¿ô¤Î¸õÊä¤ò¸åÇ¤¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÁáµÞ¤ËÍèµ¨¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£