Ì¾¸Å²°¤¬À¶¿åMF¸¶µ±åº¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡¡º£µ¨J2¥ê¡¼¥°24»î¹ç3ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡¢J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥
¡¡Ì¾¸Å²°¤¬J2À¶¿åMF¸¶µ±åº¡Ê26¡Ë³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¡¢¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ÎÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶¤ÏMFÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¡£¥¯¥í¥¹ÀºÅÙ¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢º£µ¨J2¥ê¡¼¥°24»î¹ç3ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÏMFÆâÅÄ¤äDFÌî¾å¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¼éÈ÷Åª¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÁª¼êµ¯ÍÑ¤äÀï½Ñ¤ÎÉý¤¬³È¤¬¤ë¡£
¡¡¡þ¸¶¡¡µ±åº¡Ê¤Ï¤é¡¦¤Æ¤ë¤¡Ë¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë7·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£»ÔÎ©Á¥¶¶¤«¤é17Ç¯¤Ë¿·³ãÆþÃÄ¡£À¶¿åºßÀÒ»þ¤Î23Ç¯1·î¤Ë¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤ËÉüµ¢¡£19Ç¯ÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¥Á¥êÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢72¥¥í¡£±¦Íø¤¡£