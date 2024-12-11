[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº]¥«¥á¥é¤Î¥·¥åー¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ëMagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤Ç¼èºà¤¬Ä¶Ä½¤ë!!!
¡¡¥«¥á¥éÍÑÉÊ¤ÎÏ·ÊÞ¤³¤È¥¨¥Ä¥ß¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥á¥é¤Î¥·¥åー¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÂæºÂÉô¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone¤Ê¤É¤È¥«¥á¥é¤ò¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¡£
¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ÏMagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Î¥·¥åー¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÂæºÂÉô¤Ë¤Ï1/4¥¤¥ó¥Á¥Í¥¸·ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»°µÓ¡Ê¤Î±ÀÂæ¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥áー¥«ー²Á³Ê5720±ß¤Ç¡¢Amazon¤Ë¤Æ3960±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤À¡£
¥«¥á¥é¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥·¥åーÉôÊ¬¤Î¥ê¥ó¥°¡Ê¥Í¥¸¡Ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ï¹Å¤á¤ÎÀßÄê¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£
iPhone¤òMagSafeµÛÃå¤µ¤»¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òMagSafe¡ÊµÛÃå¡ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Áー¥ë¥ê¥ó¥°¡ÊÇ´ÃåÅ½ÉÕ¼°¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅ½¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¦¤½～¥½¥ì¤¤¤¤¤¸¤ãー¤ó¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡¢¤Î¡¢¤À¡¢¤¬¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤Ï¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ë»È¤¦¤Î¥½¥ì¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¡Ü¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆ±»þ»£±Æ¤ËºÇÅ¬¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡¢¤Î¡¢¤À¡¢¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¤Æ¤¤¤¦¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤Ç»£¤ì¤Ð¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÆ±»þ»£±Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¡¡iPhone¤È¥«¥á¥é¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢iPhone¤«¤é¥«¥á¥é¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¤¡¢¥«¥á¥é¤À¤±»ý¤Æ¤Ð¥½¥ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ó¤«¤é¥«¥á¥é¤òÄó¤²¤¿¥«¥á¥é¤¬¡¢iPhone¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô»þ¤ËÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¶¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ÎMagSafe¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¼èºà¤¬ÊØÍø²½¤¹¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æµ¼»÷¼èºàÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¥³¥ì¤Ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢MagSafeÂÐ±þÃ¼Ëö¤ò¥«¥á¥é¤Î¥·¥åー¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥´¥Ä¤á¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯·ÈÂÓ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤Ï½Å¤µ¤¬¤ï¤º¤«42g¤Ç¤¢¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤¬¥Ê¥¤¥¹¤À¡£
½Å¤µ¤Ï42g¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¼èºà»þ¤ÎÆ°²è»£±Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ä¡Ä¥Ï¥º¡ª
¡¡ºÇ¶á¤Ï¼èºà¥â¥Î¤Îµ»ö¤ò¤¢¤Þ¤ê½ñ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¶¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ»ö¤â¤±¤Ã¤³¤¦¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¡ÊÁê¼ê¤ËµöÂú¤òÆÀ¤Æ¡Ë¼èºà»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ý¤´¤ÈÆ°²è¤Ç»£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÃåºÂ¤·¤Æ¤Î¼èºà»þ¤Ë¤È¤Ã¤¿ÊýË¡¡£¼èºàÁê¼ê¤ò¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê²»À¼¤òÁ´ÉôµÏ¿¡£¥á¥â½ñ¤¤ò¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¼è¤é¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¼èºà¼«ÂÎ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥á¥é¤â¾®·¿²½¡£¼èºàÁê¼ê¤Ë¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤»¤º¤Ë¡Ö¼èºà¤Î´Ý¤´¤È»£±Æ¡×¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¾®·¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¡ÖiVIS mini¡×¡£2013Ç¯È¯Çä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»È¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ÏGoPro¤Ê¤É¤è¤ê¾®·¿¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾®·¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ò¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Î¥·¥åー¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤ÇÅ¸¼¨Êª¤ò¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹ç´Ö¹ç´Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Ê¤É¤Ï´Ý¤´¤ÈÆ°²è¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤È～¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¡£¥á¥â¼è¤ê¤È¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔÍ×¡£É¬Í×¤ÊÀ½ÉÊ¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÀâÌÀÅù¡¹¤Ï¤¼ー¤ó¤ÖÆ°²è¤Ç»£¤ë¡£·ë²Ì¡¢¤¢¤Þ¤êÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯µ»ö¤ò¹½À®¤·¤Ä¤Ä¡¢Àµ³Î¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤ÈMagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤ÇºÑ¤à¡£ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ¶¹³Ñ¤ÇÆ°²è»£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¼èºà¥¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¥Ï¥º¡ª
¼èºà»þ¤Î²»À¼Ï¿²»¡¦AIÊ¸»úµ¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ä¡Ä¥Ï¥º¡ª
¡¡AIÏ¢·È¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¡ÖPLAUD NOTE¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼èºà»þ¤ËÏ¿²»¤·¤¿²ñÏÃ¤Ê¤É¤ò¡¢AI¤¬Ê¸»úµ¯¤³¤·～µÄ»öÏ¿²½¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÄ¶ÀäÊØÍø¤À¤Ã¤¿¡£¢¤³¤ó¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡£
¥¬¥ó¥á¥¿¥ë¤Î¥×¥ìー¥È¤¬PLAUD NOTEËÜÂÎ¡£Ä¶Çö¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤Ç¡¢Ï¿²»¤·¤¿²ñÏÃ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÇAIÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦AIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¡£MagSafeÂÐ±þ¤ÇMagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤µ¤»¤ÆÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤ËiPhone¤ò¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¡£¤½¤·¤ÆiPhone¤ò¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢²ñÏÃ¼çÂÎ¤Î¼èºà¤¬Ä½¤ë¤«¤Ê～¡¢¤È¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°½Ò¤ÎPLAUD NOTE¡Ê¤Î¥¢¥×¥ê¡Ë¤ÏiPhone¤ÇÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢AIÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦AIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢iPhone¤Ç²»À¼¤À¤±Ï¿¤ë¤Î¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤ä¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¢¥ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¼èºà¤ò´Ý¤´¤ÈÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°²è¤«¤é²»À¼¤Î¤ß½ñ¤½Ð¤¹¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î²»À¼¤òAI½èÍý¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Î¾å¤ËiPhone¤òMagSafeµÛÃå¤µ¤»¤Æ¼èºà¤È¤«¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥¤¥¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¾å¤Ë¿¤Ó¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤¬iPhoneÆ°²è¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÍÆ°×¤À¡£
¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ò¥·¥åー¤Î¾å¤Ç¤¿¤¿¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£ÀÜ´ã¤·¤Æ¥¹¥Á¥ë»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀÜ´ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ò¾åÊý¸þ¤ËÎ©¤Æ¤Ä¤ÄÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤¿¤¿¤à¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼èºà»þ¤ËÆ°²è¤ò»£¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â²»À¼¤òÏ¿¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ÈMagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÌòÎ©¤Ä¡Ä¡Ä¥Ï¥º¡ª¡¡²ÙÊª¤ä»È¤¦¥â¥Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ê¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¥Ï¥º¡ª¡¡¤È¤«»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ã¡ª¡¡¤³¤ì¡ª¡¡iPhone¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤Î·È¹Ô¤Ï¡¢iPhone¤ËMagSafeµÛÃå¤µ¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
iPhone¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ª
²£ÃÖ¤¤â¤Ç¤¤¿¡ª
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃåÎÏ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÉôÎà¡£Íç¤ÎiPhone¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤·¡¢¼§ÀÐÆþ¤êMagSafeÂÐ±þ¥±ー¥¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£