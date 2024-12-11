Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¡µìÊ¸ÄÌÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¸ø³«¡¡ÌóÂ«¥Ö¥Ã¥ÁÀÚ¤ê£³¥«·î¡¡¶¶²¼Å°»á¤«¤éÄÉµÚ¤Ë¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¡ÖÇ¯Æâ¤¼¡¼¡¼¤Ã¤¿¤¤¸øÉ½¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ë½Ð±é¡£µìÊ¸ÄÌÈñ¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢ÊÛÌÀ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÂåÉ½ÁªºÇÃæ¤Î£¹·î£¶Æü¤Ë¡¢£³¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¡£µìÊ¸ÄÌÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¸ø³«¤ò¶¶²¼»á¤«¤é¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÍè·î¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£±·î£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡Ö£±£°·îÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£·îÃæ¤Ë¡¢»î¹ÔÅª¤Ëº£·îÃæ¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç¸øÉ½¤ò¤¹¤ë¡£¤¤¤Þ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÆü³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÇßÄÅ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÌµÍý¤ÊÌóÂ«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÌµÍý¤ÊÌóÂ«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö»ä¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢£±£°·î¤Î»Ù½ÐÀè¤È¤«ÎÎ¼ý½ñ¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤Ï´°Á´¤Ë¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£±·îÊ¬¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö£±£²·î£´Æü¤ËÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ²ñ¤ÎºÂÄ¹Äó°Æ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤½¤é¤¯µìÊ¸ÄÌÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¡£·ëÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï£±£°·î¡¢£±£±·î¤òÉ¬¤º¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö·ëÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÎÎ¼ý½ñ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡×¤È¼ÁÌä¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÊý¸þÀ¤«¤é°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÞ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¼¡¤Ë¡Ö·î£±£°£°Ëü±ß¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÎÀ°Íý¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì±´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Á¤ç¤¤¤Î¤Á¤ç¤¤¤Ç¡¢£µÊ¬¡¢£±£°Ê¬ºî¶È¤Ç¤¹¤è¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¿¤«¤À¤«·î³Û£±£°£°Ëü±ß¤ÎÀ°Íý¤¬¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö£±£°·î¤ÏÁíÁªµó¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¶¶²¼»á¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿®Íê´¶¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¤È¡£Ç¯Æâ¤ÏÀäÂÐ¸øÉ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¼¡¼¡¼¤Ã¤¿¤¤¸øÉ½¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¶¶²¼»á¤â¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ËÌóÂ«¤·¤¿»Ä¤ê£³¿Í¤ÎÂåÉ½ÁªÎ©¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂ¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»ä¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤º¤ì¤¿¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£