TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

JRÅìÆüËÜ¤¬¡¢²þ»¥¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈ¯É½¤Ç¤¹¡£

JRÅìÆüËÜ¡¡´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹
¡Ö²þ»¥¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

JRÅìÆüËÜ¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Ç²þ»¥¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢JRÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥ì¥¹¾è¼Ö¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ò¤â¤Ä¾èµÒ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç±¿ÄÂ¤Î·×»»¤äÀº»»¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2034Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£