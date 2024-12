宇多田ヒカル、新ライブ映像作品よりドキュメンタリー映像ダイジェスト＆「traveling」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』は、宇多田ヒカルが2024年に開催した6年ぶりのツアーからKアリーナ横浜公演の模様を収録!

宇多田ヒカルがライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』を12月11日に発売。

この作品は、宇多田が2024年に開催した6年ぶりのツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』から国内最終公演地となった神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を収録。

同ツアーは、7月13日の福岡公演を皮切りに、約2ヵ月にわたって開催され、日本国内7ヵ所所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演(2万人動員)、香港公演(2万4,000人動員)の計9ヵ所18公演を開催。国内外ツアー総動員数は25万8,000人を動員と過去最大級のツアーとなり、まさにデビュー25周年にふさわしい内容となった。

そしてこのたび、ライブ映像作品の発売を記念して、同作に収録されるドキュメンタリー映像のダイジェストと「traveling」がYouTubeで公開された。ぜひチェックしてみよう。

また発売を記念した、ライブ写真展示も全国の各CDショップにて開催中だ。詳細はオフィシャルサイトで確認を。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』ライブ写真展示 対象店舗

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/shoplist/241211/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/