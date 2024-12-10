¡ÖµÄ°÷°ú¤¤º¤ê½Ð¤»¡× ÕúÂçÅýÎÎ¤¬»Ø¼¨¡¡´Ú¹ñ·³»ÊÎá´±¤¬¾Ú¸À
´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ê¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖµÄ¾ì¤«¤éµÄ°÷¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤»¡×¤ÈÄ¾ÀÜ»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î3Æü¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Î¦·³¤Î»ÊÎá´±¤¬10Æü¤Ë¹ñ²ñ¤Î¼Áµ¿¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢µÄ¾ì¤«¤éµÄ°÷¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤»¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èó¾ï²ü¸·¤ò²ò½ü¤¹¤ë·èµÄ¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶âÎ¶¸²¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÁ°¹ñËÉÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¹ñ²È¤ÎË¡µ¬¤òÍð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÍð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÁÜºº¤â¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¼Ç¤¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î¤«5·î¤ËÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¹Ô¤¦°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£