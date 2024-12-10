¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Î»ØÌ¾È¿ÂÐ¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ77¿Í¤¬Ï¢Ì¾½ñ´Ê
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ç°¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤ò¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸üÀ¸Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆÃøÌ¾³Ø¼Ô¤é¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô77¿Í¤¬9Æü¡¢¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å±¡µÄ°÷¤é¤Ë°¸¤Æ¤ÆµÑ²¼¤òµá¤á¤ëÏ¢Ì¾¤Î½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡½ñ´Ê¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢´¶À÷¾É¤ò½ä¤ë±¢ËÅÏÀ¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥±¥Í¥Ç¥£»á¤òÈãÈ½¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¡¢²Ê³Ø³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î»ØÆ³Åª¤ÊÎ©¾ì¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1987Ç¯¤ËÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Íøº¬Àî¿Ê»á¤é¤ò´Þ¤à²áµî40Ç¯Í¾¤ê¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£