ÊÆÃ±°Ì¿Í·ïÈñ¡¦³ÎÊóÃÍ¤¬¡Ü£°¡¥£¸¡ó¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ËÈ¿±þ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
ÊÆÃ±°Ì¿Í·ïÈñ¡¦³ÎÊóÃÍ¤¬¡Ü£°¡¥£¸¡ó¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ËÈ¿±þ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¦³ÎÊóÃÍ¤Ï¡Ü£²¡¥£²¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡£°ìÊý¡¢Ã±°Ì¿Í·ïÈñ¤Ï¡Ü£°¡¥£¸¡ó¤È¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤«¤é²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤¬¾®Éý¤ËÄã²¼¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡151.58¡¡EUR/USD¡¡1.0524¡¡EUR/JPY¡¡159.52
¡¡Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌçÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¦³ÎÊóÃÍ¤Ï¡Ü£²¡¥£²¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡£°ìÊý¡¢Ã±°Ì¿Í·ïÈñ¤Ï¡Ü£°¡¥£¸¡ó¤È¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤«¤é²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤¬¾®Éý¤ËÄã²¼¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡151.58¡¡EUR/USD¡¡1.0524¡¡EUR/JPY¡¡159.52