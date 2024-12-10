¡Ú£Ô£È£Å¡¡£×¡Û¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¡¡¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤Ï¹á¶õ¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤é¡Ë¤Ë¤Ü¤·¤È²ÀÀâ¡Ê¤È¤¤É¤¡Ë¤¤¤ï¤·¤Î¥³¥ó¥Ó¡£½ªÎ»¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤Ï
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡Ì¡ºÍ£²ËÜ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤À¤È·Ý¿Í³¦·¨¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤È²ÙÊªÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Î³Ú²°¤Î´ù¤À¤±¥Û¥ó¥È¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡£°áÁõ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»¦É÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç´èÄ¥¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬º£²ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â¡Ë£±£°£°£°Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤â¸Ä¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡½é¼ª¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²¿Í¤Î´Ö¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¤Ë¤Ü¤·¤µ¤ó¡©
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡¤Ï¤¤¡£½÷¼ÒÄ¹¤È¸Û¤ï¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é»Å»ö¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡º£Æü¤Ï¿ÆÍ§¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÆÍ§¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±£°£°£°Ëü±ß¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤Ï
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡Åìµþ¤ÎÆ»¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô¤µ¤ó¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é£±¿Í£±ÂæÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡ÂìÂô¤µ¤ó¤Ë¤¿¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡¡¡ÖËþÅÀ¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥Ë¥ó¥¸¥óÈ´¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢Âçºå¤Ç¥¹¥Ñ¥ó¥¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤»öÌ³½ê¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î¾®¤µ¤¤»öÌ³½ê¤â¼¤á¤¿
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤¤¤Ö¶¨Ä´À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£