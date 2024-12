食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。グルメジャーナリストの東龍さんが選んだのは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」

「おすすめのお取り寄せ」をうかがいました。

今回は、グルメジャーナリストの東龍さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った飲食店と料理を教えてください

A. 「氣分」の「おまかせコース」です

スミイカ 加賀太きゅうりと黒ニンニク(おまかせコース) 写真:お店から

フランス出身のユーゴ・ペレ=ガリックスさんが紡ぎ出す料理は、新しい食味をもたらしてくれるものばかりでした。フランス料理や日本料理と分類するのが難しく、かといって、イノベーティブと一言で片付けられるものでもありません。サフランのシャリを合わせたカマスの棒寿司、イクラとビーツの山海のコンビネーション、レモンのソースでいただく鱧が特に素晴らしかったです。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「蟹王府」の「蟹肉入り小籠包」 1個 660円

蟹肉入り小籠包 写真:お店から

<店舗情報>◆氣分住所 : 東京都港区西麻布4-11-28 2FTEL : 050-5593-4920

上海蟹の身だけではなく、スープも実に美味。忘れられない上味となりました。

2024年のお取り寄せ

Q. 2024年に出会った、人におすすめしたいお取り寄せを教えてください

A. 「手土産ヒレかつサンドBOX」2,000円

手土産ヒレかつサンドBOX 写真:お店から

<店舗情報>◆蟹王府住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井二号館 1FTEL : 050-5869-8682

しっとりと火の入ったヒレカツがとてもおいしいです。サンドイッチの断面もきれいなので、手土産やパーティー用にもぴったり。

<店舗情報>◆とんかつ成蔵住所 : 東京都杉並区成田東4-33-9TEL : 03-6882-5214

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:東龍、食べログマガジン編集部

The post グルメジャーナリスト東龍が選ぶ2024年のNo.1! スープまでおいしい「蟹肉入り小籠包」 first appeared on 食べログマガジン.