¾¾½ÅË¡ß¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡¢²¼ËÌÂô¤Ç´ñÀ×Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î40Ç¯±Û¤·¡È¶¦±é¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ
¡¡¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î10Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤Î¾¾½ÅË¤È¡¢¼çÂê²Î¡Ö¶õÊ¢¤È²¶¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ±ÇÁü¡ÊÌó20Ê¬¡Ë¤¬ÅìÊõ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾½ÅË¡ß¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¾¾½Å¤È¹ÃËÜ¡£¾¾½Å¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ò»Ö¤·¡¢¾åµþ¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿¹ÃËÜ¡£2¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍý²°¡Ö¤ß¤óÄâ¡×¡Ê¢¨¤ß¤ó¡á²¦¤Ø¤ó¤ËÌ±¡Ë¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Æü¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æó¿Í¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¶¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤ò¹ÃËÜ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÏÃ¤âÃÆ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÆó¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£40Ç¯±Û¤·¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾½Å¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹ÃËÜ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¹ÃËÜ¤Ï¡ÖË¤Ë¼çÂê²Î¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤òÊÖ¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±·îÆü¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸À¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¾¾½Å¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¹ÃËÜ¤ò¼ç±é¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÌ¤´°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹2¿Í¡£
¡¡ÀÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾¯¤·¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢±Ç²è¤È¥í¥Ã¥¯¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤Î¡ÈÉ½¸½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾½Å¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤È¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢¡Ö¥Ü¡¦¥Ç¥£¥È¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤Çºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹ÃËÜ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ëÁ³¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢º£²óºîÉÊ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©²¶¡¢Â¦¤Ë¤¤¤ë¤¼¡×¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÃËÜ¤Ï¶Êºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¾¾½Å¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤¬¡ÈÆÃÊÌ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤¡¡£¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ê»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾½Å¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö40Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤½¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¥Ò¥í¥È·¯¤Ë¶Ê¤òÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾½Å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤ÈÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹ÃËÜ¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ï¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Èµ²²î´¶¡É¡£±Ç²èºî¤ë¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡Ê¡ÈÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¡ËÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¤¢¤ó¤Ê²Îºî¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢Ç®¤¤¹Í¤¨¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌÃæ¡¢¾¾½Å¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¹ÃËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾½Å¤â¡ÖÀÎ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤ë¤ä¤í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìë¿¼Ìë1»þ¡Ê11Æü¸áÁ°1»þ¡Ë¤«¤é¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¾¾½Å¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾¾½Å¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤Î¡Ö¶õÊ¢¤È²¶¡×¤Î²»¸»¤ò¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢Æ±Ì¾¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Ê¸¶ºî¡§µ×½»¾»Ç·¡¢ºî²è¡§Ã«¸ý¥¸¥í¡¼¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Í¢Æþ»¨²ß¾¦¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¡¦°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¡Ê¤¤¤Î¤¬¤·¤é¡¦¤´¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÀè¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿©»ö½è¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÆÈ¤ê¼«Í³¤Ë¿©¤¹ÍÍ»Ò¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¤¤¿¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¥·¡¼¥º¥ó10¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾½ÅË¡ß¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¾¾½Å¤È¹ÃËÜ¡£¾¾½Å¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ò»Ö¤·¡¢¾åµþ¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿¹ÃËÜ¡£2¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍý²°¡Ö¤ß¤óÄâ¡×¡Ê¢¨¤ß¤ó¡á²¦¤Ø¤ó¤ËÌ±¡Ë¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Æü¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æó¿Í¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¶¦¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÆó¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£40Ç¯±Û¤·¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾½Å¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹ÃËÜ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¹ÃËÜ¤Ï¡ÖË¤Ë¼çÂê²Î¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤òÊÖ¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±·îÆü¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸À¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¾¾½Å¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¹ÃËÜ¤ò¼ç±é¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÌ¤´°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹2¿Í¡£
¡¡ÀÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾¯¤·¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢±Ç²è¤È¥í¥Ã¥¯¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤Î¡ÈÉ½¸½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾½Å¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤È¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢¡Ö¥Ü¡¦¥Ç¥£¥È¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤Çºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹ÃËÜ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ëÁ³¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢º£²óºîÉÊ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©²¶¡¢Â¦¤Ë¤¤¤ë¤¼¡×¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÃËÜ¤Ï¶Êºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¾¾½Å¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤¬¡ÈÆÃÊÌ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤¡¡£¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ê»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾½Å¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö40Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤½¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¥Ò¥í¥È·¯¤Ë¶Ê¤òÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾½Å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤ÈÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹ÃËÜ¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ï¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Èµ²²î´¶¡É¡£±Ç²èºî¤ë¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡Ê¡ÈÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¡ËÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¤¢¤ó¤Ê²Îºî¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢Ç®¤¤¹Í¤¨¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌÃæ¡¢¾¾½Å¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¹ÃËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾½Å¤â¡ÖÀÎ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤ë¤ä¤í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìë¿¼Ìë1»þ¡Ê11Æü¸áÁ°1»þ¡Ë¤«¤é¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¾¾½Å¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾¾½Å¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤Î¡Ö¶õÊ¢¤È²¶¡×¤Î²»¸»¤ò¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢Æ±Ì¾¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Ê¸¶ºî¡§µ×½»¾»Ç·¡¢ºî²è¡§Ã«¸ý¥¸¥í¡¼¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Í¢Æþ»¨²ß¾¦¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¡¦°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¡Ê¤¤¤Î¤¬¤·¤é¡¦¤´¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÀè¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿©»ö½è¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÆÈ¤ê¼«Í³¤Ë¿©¤¹ÍÍ»Ò¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¤¤¿¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¥·¡¼¥º¥ó10¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£