¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£±¡¥£¸£³¥ì¥Ù¥ë¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê£´¡¥£²£´¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£±¡¥£¸£³¥ì¥Ù¥ë¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê£´¡¥£²£´¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤¬ºÆ¤Ó¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£²£´¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì»þ151.83¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡151.79¡¡EUR/USD¡¡1.0532¡¡GBP/USD¡¡1.2756
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤¬ºÆ¤Ó¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£²£´¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì»þ151.83¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡151.79¡¡EUR/USD¡¡1.0532¡¡GBP/USD¡¡1.2756