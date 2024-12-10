¶Ð¤áÀè¤âºÊ¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤â±³¡£±³¤Ä¤É×¤ÈÉÔÎÑÃæ¤ÎÆ±Î½¤¬¹Í¤¨¤ë¾ÍèÀß·×¤Ë°¢Á³¡¿Æ±Î½¤¬»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»ÅÊÖ¤·¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¦
¡ØÆ±Î½¤¬»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»ÅÊÖ¤·¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤·¤í¤ß/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¡¦¥ê¥å¥¦¥¿¤È¥¢¥é¥µ¡¼¼êÁ°¤Ç·ëº§¤·¤¿¥¤¥Á¥«¡£»Å»ö¤â»äÀ¸³è¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¥¦¥¶Íí¤ß¤·¤Æ¤¯¤ëÆ±Î½¡¦¥Ê¥Ê¤Ë¡Ö2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÈà¥Ô¤¬Á´Á³·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Á¡×¤È¸«¤»¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Á¥«¤ÎÉ×!! ¤Þ¤À·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç·ù¤¤¤ÊÆ±Î½¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥¤¥Á¥«¡£¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤É¤¦¤Ê¤ë!? ¡ØÆ±Î½¤¬»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»ÅÊÖ¤·¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢É×¤ÈÆ±Î½¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÊ¤¬¡¢Å°ÄìÅª¤Ë2¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Éü½²·à¤¬³«Ëë¡ª
¡ØÆ±Î½¤¬»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»ÅÊÖ¤·¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à