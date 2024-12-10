¡ØÌ±²¦£Ò¡ÙÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®·èÄê¡ª¡È°Û¿§¤ÎÀ¯¼£¥³¥á¥Ç¥£¡É¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â
ºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¡ØÌ±²¦¡Ù¤è¤êÈ¯ÁÛ¤ò¼õ¤±¡¢2015Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤«¤é9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÈRenewal¡É¤·¡¢±óÆ£·û°ì¼ç±é¤Ç¡ÈReboot¡ÊºÆµ¯Æ°¡Ë¡É¤·¤¿¡ØÌ±²¦£Ò¡Ù¡£
ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤¬¡¢TVer¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½ç¼¡ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±óÆ£·û°ì¼ç±é¡¦°Û¿§¤ÎÀ¯¼£¥³¥á¥Ç¥£¡ØÌ±²¦£Ò¡Ù¡¢Á´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®·èÄê¡ª
ÉðÆ£ÂÙ»³Ìò¤Î¼ç±é¡¦±óÆ£¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÅÄÌÀÉ×¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¤¢¤Î¡¢»³»þÁï¿¿¡¢»³Æâ·½ºÈ¤éÁíÍý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡È¥Á¡¼¥àÂÙ»³¡É¡£
ÂÙ»³¤Î¸µÈë½ñ¡¦³¸¶Ìò¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢´ßÉô°ìÆÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥»¥â¥ÎÂ·¤¤¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬Ì³¤á¡¢ËèÏÃ´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£¤È¤¢¤Î¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£
Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤â¡¢SNS¤Ç¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÁê¼ê¤È±óÆ£¤ÎÇ®±é¤ä¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËßÚÎö¤¹¤ë¡ØÌ±²¦¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£¤À¤«¤é¤³¤½¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º²¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡ØÌ±²¦£Ò¡Ù¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©