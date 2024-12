ÈØÄô»³¤È¡Ö¶¦±é¡×¥²¥ì¥ó¥ÇÀã²Ö²Ð¡ª¤¤¤Ê¤ï¤·¤íÀã²Ö²Ð

猪苗代町などで組織する「いなわしろ花火大会実行委員会」は12月21日(土)、12月31日(火)の2回「いなわしろ雪花火」を開催します。

12月21日(土)はリステルスキーファンタジア、12月31日(火)は猪苗代スキー場で実施します。

いなわしろ雪花火

■会場

(1) リステルスキーファンタジア

所在地:福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414

(2) 猪苗代スキー場

所在地:福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105

■開催日時

(1) リステルスキーファンタジア

令和6年12月21日(土) 18:00〜 花火打上

(2) 猪苗代スキー場

令和6年12月31日(火) 18:00〜 花火打上

※両日ともオープニングセレモニー予定なし

※荒天延期の判断は当日「12時00分」に行う

■順延日時

(1) リステルスキーファンタジア

令和7年1月12日(日) 18:00〜 花火打上

(2) 猪苗代スキー場

令和7年1月2日(木) 18:00〜 花火打上

■実施内容

花火約800発打上予定

(リステルスキーファンタジア 約300発、猪苗代スキー場 約500発)

■主催

いなわしろ花火大会実行委員会

■協力 ※予定

有限会社赤城煙火店、株式会社DMC aizu、長治観光株式会社

■大会事務局

一般社団法人猪苗代観光協会

【事業目的】

「いなわしろ花火大会」は、2011年に発生した東日本大震災、東京電力原子力発電所の事故により避難してきている福島の子供達に「希望の花火を見せてあげたい」との趣旨から、スタートした事業です。

震災から13年が経過する中で、毎年8月に開催していた花火大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度以降は、夏の開催を冬季に延期し、「いなわしろ雪花火」として町内スキー場を会場に開催。

夏の花火大会に引き続き、いなわしろ雪花火を開催することで、冬季における観光の柱であるスキー場のさらなる活性化と切れ目のない誘客を図り、これを機に「観光の町猪苗代」を県内外に発信し、冬季における新たな誘客事業に繋げて、猪苗代町の活性化に寄与することを目的としています。

