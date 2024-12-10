¤Ê¤¼¡©Ä®ÅÄ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤·¡¡£Ê£±ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤â£Ç£ËÃ«¤ÏÁª¼ê¡¢´ÆÆÄÅêÉ¼£³°Ì¡¡£Ä£Æ¾»»Ò¤Ï£Ã£Â£µÈÖ¼ê
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï£±£°Æü¡¢Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿À¸Í¤«¤é£Æ£×ÉðÆ£²Åµª¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢£Ä£Æ¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬Áª½Ð¡£¿À¸Í¤ÈºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿£²°Ì¤Î¹Åç¤«¤é¤Ï£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¡¢£Ä£Æº´¡¹ÌÚ¤¬Æþ¤ê¡¢£³°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤«¤é¤ÏÁª½Ð¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡Ê£³£´¼ºÅÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤«¤é¤Ï£Ç£ËÃ«¹¸À¸¡¢£Ä£Æ¾»»Ò¸»¤¬Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄÅêÉ¼·ë²Ì¤ÇÃ«¤Ï£·£¶É¼¤Ç£Ç£ËÉôÌç£³°Ì¡££±°Ì¤Ï¹Åç¤ÎÂçÇ÷¡Ê£±£µ£³É¼¡Ë¡¢£²°Ì¤Ï¿À¸Í¤ÎÁ°Àî¡Ê£¸£²É¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¾»»Ò¤Ï£´£°É¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£ÇÂçºå¤ÎÃæÃ«¡Ê£±£³£²É¼¡Ë¡¢¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚ¡Ê£±£±£¹É¼¡Ë¡¢¿À¸Í¤Î¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡Ê£¸£´É¼¡Ë¡¢»³Àî¡Ê£µ£¸É¼¡Ë¤Ë¼¡¤°£µÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£ÆÇ»Ìî¡Ê¼¯Åç¡Ë¤ä£Í£Æ¥µ¥Ó¥ª¡ÊÇð¡Ë¤é½é¼õ¾Þ¤Ï£·¿Í¤À¤Ã¤¿¡££Í£Ö£Ð¤Ë¤ÏÉðÆ£¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë½é¼õ¾Þ
£Ä£ÆÇ»Ìî¸ø¿Í¡Ê¼¯Åç¡Ë¢¨±¦¥µ¥¤¥É¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡¡¡ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡Ê£ÇÂçºå¡Ë½é¼õ¾Þ
¡¡¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡Ê¿À¸Í¡Ë½é¼õ¾Þ
¡¡¡¡º´¡¹ÌÚæÆ¡Ê¹Åç¡Ë½é¼õ¾Þ
£Í£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥µ¥Ó¥ª¡ÊÇð¡Ë¢¨º¸¥µ¥¤¥É¡¡½é¼õ¾Þ
£Æ£×ÃÎÇ°·Ä¡Ê¼¯Åç¡Ë¢¨£Í£Æ¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍ£Í¡Ë£²ÅÙÌÜ
¡¡¡¡±§º´Èþµ®»Ë¡Ê£ÇÂçºå¡Ë£³ÅÙÌÜ
¡¡¡¡ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¿À¸Í¡Ë£³ÅÙÌÜ
¡¡¡¡ÉðÆ£²Åµª¡Ê¿À¸Í¡Ë¢¨±¦¥µ¥¤¥É¡¡£³ÅÙÌÜ