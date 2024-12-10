Àã¤«¤Ãæ¤« ½»ÂðÉßÃÏÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤ë¹âÎðÃËÀÈ¯¸«¡¡°Õ¼±¤Ê¤·¡¡ÉÕ¶á¤Ë¤Ï½üÀãµ¡¤Ê¤É¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»ÔÎÐ3ÃúÌÜ¤Ç12·î10Æü¸á¸å4»þ17Ê¬¤´¤í¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï60Âå¤«¤é70Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¸«»þ¡¢ÃËÀ¤Ï½»Âð¤Î²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀã¤Î»³¤Î¶á¤¯¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÅÅÆ°½üÀãµ¡¤È¥¹¥³¥Ã¥×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢½»Âð¤Ë¤ÏÃËÀ¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Àã¤«¤Ãæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£