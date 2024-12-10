ºå¿À¡¦¥É¥é¥Õ¥È2°Ìº£Ä«´Ý¤¬½Ð¿È¤Î¡Ö´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡¡×µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦º£Ä«´Ý¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡¡×¼çºÅ¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö28¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó250¿Í¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Çº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦ÃæºêÎ°À¸¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡200¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëºÇÂ®151¥¥í±¦ÏÓ¡£º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¡¢ÌÔ¸×¤ÇÂç¤¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à¡£