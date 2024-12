ビジネスシーンでの使いやすさとデザイン性を兼ね備えたバッグをプロデュースするブランド「FUMIKODA(フミコダ)」を展開するFUMIKODAは、海洋プラスチック問題解決に繋がる取り組みの一環として、廃棄漁網を回収し、再生したリサイクルナイロン素材を活用したコスメポーチ「ELZA(エルザ)」を企画・開発した。12月10日から、特別価格でFUMIKODAオンラインブティックおよび中目黒直営店で販売を開始する。

「ELZA」は、12月5日に「第1回NIKKEIブルーオーシャン大賞」の大賞を受賞したALLAINCE FOR THE BLUEと共同でプロデュースしたアイテム「Product for the Blue」とのこと。

「コスメポーチ」は働く女性にとって欠かせないアイテム。FUMIKODAがプロデュースした「ELZA」は、軽量かつ耐久性の高いリサイクルナイロン素材を使用し、シンプルでスタイリッシュなデザインを実現した。また、サステナブルな選択を可能にする商品となっている。





マルチ収納では、化粧品、サプリメント、コード類、イヤホンなど小物を効率よく整理可能とのこと。独自仕様として、内部ポケット付きで、薬やコンタクトレンズの収納にも便利だとか。2サイズ展開で、S・Mサイズからライフスタイルに合うものを選択可能とのこと。

安定感のある独立型仕様で、化粧台やカウンターに置いても倒れにくい設計となっている。FUMIKODAロゴ入りの引き手を採用し、開閉のしやすさを追求した。

同製品は、ALLIANCE FOR THE BLUEとの共同プロデュースによって誕生した。ALLIANCE FOR THE BLUEは、多くの協働企業とともに廃棄漁網のリサイクル、商品化を推進していることが評価され、「第1回NIKKEIブルーオーシャン大賞」の大賞を受賞した。「ELZA」は廃棄漁網を活用したFUMIKODAのコレクション第2弾アイテムとのこと(第1弾:ハンドバッグ「MEGAN」)。売上の⼀部はALLIANCE FOR THE BLUEの藻場再生プロジェクトに寄付し、海の生態系保全活動に貢献する。

[小売価格]

Sサイズ:8800円→特別価格7700円

Mサイズ:9900円→特別価格8800円

※特別価格は12月25日(水)まで

[発売日]12月10日(火)

FUMIKODA=https://fumikoda.jp