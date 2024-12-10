¡Ö¹õ¡ß¥¿¥¤¥È¡×¤ÇÈþ¿ÍÅÙÇÜÁý♡ ÅßÂç³èÌö¤Ê¡Ú¾åÉÊ¥Ù¥í¥¢¥ï¥ó¥Ô¡Û¤ÎÃå²ó¤·½Ñ

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Cordinate º£¤Ã¤Ý¥Ë¥Ã¥ÈË¹¥³¡¼¥Ç

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Cordinate ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤ò³ð¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç

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¾åÉÊ¥Ù¥í¥¢¥ï¥ó¥Ô¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 5,990±ß¡¿ZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¥×¥ê¥ó¥È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä 7,700±ß¡¿A part by¡Ê¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 1,760±ß¡¿Osewaya¡Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¡Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ 15,400±ß¡¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹

»£±Æ¡¿Íè²ÈÍ´²ð¡Êaosora¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¤Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥­¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø