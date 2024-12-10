Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¡¸¼´Ø¸ý¡¦JR¿·³ã±Ø¤Ç¡Ö°ÂÁ´ÁíÅÀ¸¡¡×¡¡¿·´´Àþ¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤Ø
¤³¤È¤·¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È20Æü¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢JR¿·³ã±Ø¤Ç°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦JR¿·³ã±Ø¡£
¿·´´Àþ¥Ûー¥à¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¹¡£
JR¤Î¿¦°÷¤«¤éÎó¼Ö¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ä¶ÛµÞ»þ¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤ËËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö°ÂÁ´ÁíÅÀ¸¡¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·7·î¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÝ¼éÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¾×ÆÍ¤·Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¡¡º´¶¶¿¿¿Í¶ÉÄ¹¡Ó
¡ÖÅ´Æ»¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤³¤È¤·¤ÎÍ¢Á÷°ÂÁ´ÁíÅÀ¸¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤äºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤Ï¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤äº´ÅÏµ¥Á¥¤Ê¤É¤Î»ë»¡¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£