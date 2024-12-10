¼þÆî»Ô¤ÎÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç46Ç¯¡Ä¡¡¥ª¥¦¥à¤Î¡Ö¥â¥â¡×¤¬»à¤Ì¡¡¡Ö»ô°é·¸¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯Æ°Êª±à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¼þÆî»Ô¤ÎÆÁ»³Æ°Êª±à¤ÇÈ¾À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥¦¥à¤Î¡Ö¥â¥â¡×¤¬¡¢8Æü»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£
»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¹âÎð¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥â¡×¤Ï¥ª¥ª¥Ð¥¿¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ª¥¦¥à¤Î1¼ï¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Åí¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥â¥â¡×¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤«¤é46Ç¯Á°¤Î1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÖ³°Àþ¥Òー¥¿ー¤ä¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¤ÇÆî¹ñ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤òÃÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥Ð¥¿¥ó¡×¤Î¼÷Ì¿¤Ï60Ç¯¤«¤é70Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÁ»³Æ°Êª±à¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÇ¯Îð¤¬ÉÔÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥â¥â¡×¤Î¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»à°ø¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ï¡¢¡Ö»ô°é·¸¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯ÆÁ»³Æ°Êª±à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£