¿åÌîÆ·¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡¡Ø½µ´©SPA!¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Devil ANTHEM.¤Î¿åÌîÆ·¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î»¨»ï¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î17Æü¹æ(ÉÞ·¬¼Ò)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î17Æü¹æ(ÉÞ·¬¼Ò)
¡ûDevil ANTHEM. ¿åÌîÆ·¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØAKIRA¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¿åÌî¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤Ã¤¿Ì¤·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±»ïÆÈÀê¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡ÈÆ±¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷¿À¡É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤¤¤¯¤ß¡¢SKE48¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿åÌîÆ·¤Ï¡¢2003Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Devil ANTHEM.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÆÀ°Õ¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç2023Ç¯¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯10·î¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDevil ANTHEM. 10th Anniversary Collection¡ÖThe Best Miraculous Trajectory¡×¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
»£±Æ:TakeoDec.¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯:¹âÎÉ¤Þ¤É¤«¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°:ºûÃ«´Æ»Ò
¡Ø½µ´©SPA!¡Ù12·î17Æü¹æ(ÉÞ·¬¼Ò)
¡ûDevil ANTHEM. ¿åÌîÆ·¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØAKIRA¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¿åÌî¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤Ã¤¿Ì¤·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±»ïÆÈÀê¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿åÌîÆ·¤Ï¡¢2003Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Devil ANTHEM.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÆÀ°Õ¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç2023Ç¯¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯10·î¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDevil ANTHEM. 10th Anniversary Collection¡ÖThe Best Miraculous Trajectory¡×¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
»£±Æ:TakeoDec.¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯:¹âÎÉ¤Þ¤É¤«¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°:ºûÃ«´Æ»Ò