全国を食べ歩くフードライター小寺慶子に聞いた、2024年のナンバーワン！ 名古屋から東京に移転したモダンタイ料理の人気店とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。全国を食べ歩くフードライターの小寺慶子さんをうならせた極上のタイ料理とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、フードライターの小寺慶子さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味は一人焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「KHAO」の「車海老 パンダンリーフ パクチーの根 梨 ココナッツ」です

「車海老 パンダンリーフ パクチーの根 梨 ココナッツ」。「おまかせコース」16,500円(サービス料別)より 出典:phili204さん



モダンタイの新境地。シェフの緻密な仕事に惚れ惚れし、あらゆる意味で料理を“咀嚼”する喜びを感じます。五味のバランスを超越して複雑に絡み合う味、タイ各地の伝統料理を丁寧にひもといて作られる料理には、大いなる可能性が。

今後、どんどん予約が取りづらくなりそうですが、来年は定期的に伺えたらいいなと思っています。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ロス タコス アスーレス 恵比寿」の「アボカドのタコス」450円です

料理写真 写真:お店から

<店舗情報>◆KHAO住所 : 東京都千代田区神田神保町2-12-7 フェルメール 1FTEL : 050-3204-2928



今年はタコスの大当たり年でした。東京に、タコス文化を広めたロス タコス アスーレスの恵比寿店(今年オープン)では、朝からタコス(で飲みたい)欲を満たせます。

驚きは見た目も超絶シンプルなアボカドタコス。自家製トルティーヤとのおそろしい調和。毎朝食べたいほどの滋味にあふれ、前世はメキシコ人だったのかもと思ったほど。

お取り寄せグルメ

Q. 2024年に食べて〈おいしかったお取り寄せグルメ〉を教えてください

A. 「ビッグベアーズピザ」の「もつ鍋ピザ」です

「もつ鍋ピザ」2,052円 写真:お店から

<店舗情報>◆ロス タコス アスーレス 恵比寿住所 : 東京都渋谷区恵比寿西2-7-1 スズキビル 1FTEL : 050-5592-9513



知人から薦められたのですが、こんなに自由に攻めてる冷凍ピザはないです。とくにもつ鍋ピザなど、ご当地系の完成度が著しく高いので、パーティーシーズンにも全力でおすすめ!

ビッグベアーズピザ

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

