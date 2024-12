Number_i・平野紫耀の弟で、マルチに活躍する平野莉玖が、初のアルバム『Just The Way We Are』を18日にリリースする。これに先立ち、11日にアルバム収録曲「Play Ball」を先行配信することが発表され、併せてジャケット写真も公開された。同曲は、リズミカルなサウンドと平野のクールな歌声が絶妙に絡み合う仕上がりとなっており、ファンの間で早くも注目を集めている。さらに、アルバム発売直後の23日には、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場でスペシャルイベントを開催。同じレーベルに所属する、バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHIや、風男塾も出演し、豪華なラインナップが予定されている。同イベントは観覧無料で、この日限りの特別な内容となる。