¸©¿¦°÷¤Ë¡ÈÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¡É»Ùµë¡¡°ìÈÌ¿¦¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¡¡ÃÎ»ö¤ÏÌó315Ëü±ß¡Ò¿·³ã¡Ó¡¡¡¡
¿·³ã¸©¤Ï10Æü¡¢¸©¿¦°÷¤Ë´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¿¦¡¢°ìÈÌ¿¦¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí»Ùµë³Û¤ÏÌó241²¯9559Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Þ¤¹¤ÈÌó12²¯2424Ëü±ß¡¢Î¨¤Ç5.3¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤Î¿Í»ö°Ñ°÷²ñ´«¹ðÅù¤Ë´ð¤Å¤¯¾òÎã²þÀµ¤Ç»Ùµë³ä¹ç¤¬ÆÃÊÌ¿¦¡¢°ìÈÌ¿¦¤È¤â¤Ë0.05·î°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ò´Þ¤àµëÍ¿¤ÎÎ×»þÅªºï¸º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¿¦¤Ï¿·³ã»Ô¤ò½ü¤¯»ÔÄ®Â¼Î©³Ø¹»¶µ¿¦°÷¤ò´Þ¤à2Ëü7,937¿Í¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¿¦¤Ï61¿Í¤Ç¡¢¼ç¤Ê»Ùµë³Û¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ»ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡315Ëü5,200±ß¡ÊÁ°Ç¯ 2,442,264±ß¡Ë
ÉûÃÎ»ö¡¡¡¡¡¡¡¡246Ëü9,930±ß¡ÊÁ°Ç¯ 2,031,591±ß¡Ë
¸©µÄ²ñµÄÄ¹¡¡¡¡244Ëü5,280±ß¡ÊÁ°Ç¯ 2,129,564±ß¡Ë
¸©µÄ²ñÉûµÄÄ¹¡¡213Ëü9,620±ß¡ÊÁ°Ç¯ 1,862,561±ß)
¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¡¡¡195Ëü7,210±ß¡ÊÁ°Ç¯ 1,705,374±ß¡Ë
¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤â1Ëü5,941¿Í¤ËÌó10²¯9742Ëü±ß¤Î´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤Ï211Ëü3,200±ß¡¢°ìÈÌ¿¦¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç80Ëü8,201±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£