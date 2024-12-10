¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¼èºà¸½¾ì¡ÛºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢Æî²ÌÊâ¡¡±Ç²è¡Ö·¯¤ÎËº¤ìÊý¡×Àè¹Ô¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¡ãbr /¡ä¡ãbr /¡ä
Æî¤Ï¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤á¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖËº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤«¤é¤ÎICU¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ10Æü´ÖICU¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡ÈÌ¿¤Î´í¸±¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¸µµ¤¤Ë¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¡ÊËº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤ÈËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ËÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤Ë¡ÖÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×