メジャーデビュー10周年を記念して、GLIM SPANKYが11月27日にリリースしたベストアルバム『All the Greatest Dudes』は、この10年間に発表してきた代表曲の数々もさることながら、そこに加えられた「赤い轍」ほか計6曲のチャレンジングな新曲も聴きどころ。中でも一番の目玉と言えるのがLOVE PSYCHEDELICOとコラボレーションした「愛が満ちるまで」だ。これまでライブでは何度も共演している二組のことだから、もしかしたらこういうコラボレーションを期待していたファンは少なくなかったかもしれない。



▲GLIM SPANKY ▲GLIM SPANKY



▲LOVE PSYCHEDELICO ▲LOVE PSYCHEDELICO

■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』

2024年11月27日(水)発売

CD予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR



【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)】

PDCV-1246 15,000円(税込)

※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様

▶CD : 2 DISCS

▶Blu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

▼Goods

・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]

サイズ:L[男女兼用]/ボディ色:スミクロ/素材:綿100%

・ピックチャームキーホルダー

・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット

●フォトブックレット 48ページ

●歌詞ブックレット24ページ

※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売

※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表







▲10周年記念BOX_展開図 ▲10周年記念BOX_展開図

【初回限定盤(2CD+DVD)】

TYCT-69333 7,000円(税込)

▶CD : 2 DISCS

▶DVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

●フォトブックレット48ページ

●歌詞ブックレット24ページ





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

【通常盤(2CD)】

TYCT-60240/1 4,500円(税込)

▶CD : 2 DISCS

●ブックレット40ページ



▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

DISC 1 & DISC 2:全28曲収録

※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲

●DISC 1

01. 焦燥

02. 怒りをくれよ

03. ダミーロックとブルース

04. 愚か者たち

05. 吹き抜く風のように

06. 闇に目を凝らせば

07. 話をしよう

08. NEXT ONE

09. TV Show

10. 褒めろよ

11. 美しい棘

12. 夜風の街

13. サンライズジャーニー

14. リアル鬼ごっこ

15. 大人になったら

16. ワイルド・サイドを行け

●DISC 2

01. Glitter Illusion

02. こんな夜更けは

03. HEY MY GIRL FRIEND!!

04. ラストシーン

05. 形ないもの

06. Circle Of Time

07. Fighter

08. 風にキスをして

09. ひみつを君に feat.花譜

10. 赤い轍

11. Hallucination

12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO





▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray/初回限定盤DVD収録内容

<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

・The Goldmine

・褒めろよ

・Odd Dancer

・光の車輪

・話をしよう

・真昼の幽霊(Interlude)

・Summer Letter

・ラストシーン

・愛の元へ

・Glitter Illusion

・NEXT ONE

・怒りをくれよ

・不幸アレ

・美しい棘

・Innocent Eyes

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ

encore

・サンライズジャーニー

・愚か者たち

・ワイルド・サイドを行け

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。





●全形態共通封入特典●

抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入

※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入

▼賞品内容

・A賞:「After Show」へ抽選でご招待

※LIVEは<All the Greatest Dudes Tour 2025>ライブ終演後に開催いたします

※LIVEはアコースティック、2人編成です

・B賞:メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント

※グッズの内容は後日発表いたします。

・応募者全員プレゼント:ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。

※上記どちらかご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。

※申し込み後の賞品の変更はできません。

応募受付期間:2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59

■[A賞<After Show>開催会場/招待者数]

<All the Greatest Dudes Tour 2025>

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様

3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様

3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様

3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様

3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様

3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様

3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様





●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)

・TOWER RECORDS:ポスター(B2)

・HMV:ステッカー(約50×80mm)

・Amazon.co.jp:ラバーコースター(サイズ未定)

・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)

・その他一般店:ポストカード

※各特典のデザインは後日ご案内いたします。

※サイズは変更になる場合がございます。

2024年11月27日(水)発売CD予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)】PDCV-1246 15,000円(税込)※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様▶CD : 2 DISCS▶Blu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)▼Goods・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]サイズ:L[男女兼用]/ボディ色:スミクロ/素材:綿100%・ピックチャームキーホルダー・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット●フォトブックレット 48ページ●歌詞ブックレット24ページ※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表【初回限定盤(2CD+DVD)】TYCT-69333 7,000円(税込)▶CD : 2 DISCS▶DVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)●フォトブックレット48ページ●歌詞ブックレット24ページ【通常盤(2CD)】TYCT-60240/1 4,500円(税込)▶CD : 2 DISCS●ブックレット40ページ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通DISC 1 & DISC 2:全28曲収録※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲●DISC 101. 焦燥02. 怒りをくれよ03. ダミーロックとブルース04. 愚か者たち05. 吹き抜く風のように06. 闇に目を凝らせば07. 話をしよう08. NEXT ONE09. TV Show10. 褒めろよ11. 美しい棘12. 夜風の街13. サンライズジャーニー14. リアル鬼ごっこ15. 大人になったら16. ワイルド・サイドを行け●DISC 201. Glitter Illusion02. こんな夜更けは03. HEY MY GIRL FRIEND!!04. ラストシーン05. 形ないもの06. Circle Of Time07. Fighter08. 風にキスをして09. ひみつを君に feat.花譜10. 赤い轍11. Hallucination12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray/初回限定盤DVD収録内容<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)・The Goldmine・褒めろよ・Odd Dancer・光の車輪・話をしよう・真昼の幽霊(Interlude)・Summer Letter・ラストシーン・愛の元へ・Glitter Illusion・NEXT ONE・怒りをくれよ・不幸アレ・美しい棘・Innocent Eyes・大人になったら・リアル鬼ごっこencore・サンライズジャーニー・愚か者たち・ワイルド・サイドを行け※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。●全形態共通封入特典●抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入▼賞品内容・A賞:「After Show」へ抽選でご招待※LIVEは<All the Greatest Dudes Tour 2025>ライブ終演後に開催いたします※LIVEはアコースティック、2人編成です・B賞:メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント※グッズの内容は後日発表いたします。・応募者全員プレゼント:ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。※上記どちらかご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。※申し込み後の賞品の変更はできません。応募受付期間:2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59■[A賞<After Show>開催会場/招待者数]<All the Greatest Dudes Tour 2025>2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様●店舗別CD購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)・TOWER RECORDS:ポスター(B2)・HMV:ステッカー(約50×80mm)・Amazon.co.jp:ラバーコースター(サイズ未定)・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)・その他一般店:ポストカード※各特典のデザインは後日ご案内いたします。※サイズは変更になる場合がございます。

■<All the Greatest Dudes Tour 2025>

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24

3月02日(日) 宮城・仙台Rensa

3月08日(土) 大阪・なんばHatch

3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS

3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO

3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO

▼<All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show">

3月23日(日) 長野・飯田文化会館

http://www.glimspanky.com/

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE243月02日(日) 宮城・仙台Rensa3月08日(土) 大阪・なんばHatch3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO▼<All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show">3月23日(日) 長野・飯田文化会館http://www.glimspanky.com/

■GLIM SPANKY ライブイベント出演情報

11/16(土) 長野<FM NAGANO「EVERGREEN CAMP 2024>

※アコースティック2人編成で出演

11/17(日) 東京<DEFENDER DESTINATION TOKYO 2024>

※J-WAVE<DEFENDER BLAZE A TRAIL>ライブ

※アコースティック3人編成で出演

12/18(水) 長野<PARCO × ALECX presents「GOODBYE PARCO」>

※アコースティック2人編成で出演

11/16(土) 長野<FM NAGANO「EVERGREEN CAMP 2024>※アコースティック2人編成で出演11/17(日) 東京<DEFENDER DESTINATION TOKYO 2024>※J-WAVE<DEFENDER BLAZE A TRAIL>ライブ※アコースティック3人編成で出演12/18(水) 長野<PARCO × ALECX presents「GOODBYE PARCO」>※アコースティック2人編成で出演

■LOVE PSYCHEDELICO<Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO 2024">振替公演

▼2025年

1月22日(水) 愛知・名古屋THE BOTTOM LINE

open18:00 / start19:00

1月23日(木) 大阪・BIGCAT

open18:00 / start19:00

1月30日(木) 静岡・浜松窓枠

open18:00 / start19:00

▼2025年1月22日(水) 愛知・名古屋THE BOTTOM LINEopen18:00 / start19:001月23日(木) 大阪・BIGCATopen18:00 / start19:001月30日(木) 静岡・浜松窓枠open18:00 / start19:00

■LOVE PSYCHEDELICO25周年記念オリジナルアルバム7タイトルアナログ化

2025年3月19日(水)発売

※distributed by diskunion

●『THE GREATEST HITS (LP)』

URDC-101 5,500円(税込)

●『LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA (LP)』

URDC-102 5,500円(税込)

●『LOVE PSYCHEDELICO III (2LP)』

URDC-103 6,600円(税込)

●『GOLDEN GRAPEFRUIT (LP)』

URDC-104 5,500円(税込)

●『ABBOT KINNEY (LP)』

URDC-105 5,500円(税込)

●『IN THIS BEAUTIFUL WORLD (LP)』

URDC-106 5,500円(税込)

●『LOVE YOUR LOVE (2LP)』

URDC-107 6,600円(税込)

●『全7タイトル + 特典7inch限定セット』

URDC-108 39,000円(税込)

※限定セットには「光 (宇多田ヒカル カヴァー) / Happy Xmas (War Is Over) (John & Yoko カヴァー)」7inchの特典付き

※KUMI・NAOKI 、URBAN DISCOS (distributed by diskunion) の全面監修

※LOVE PSYCHEDELICOのLPカッティングも手掛ける名エンジニア小鐵 徹(JVCマスタリングセンター)が全作品をカッティング。180g重量盤

https://diskunion.net/heiseijpop/ct/news/article/1/126682

2025年3月19日(水)発売※distributed by diskunion●『THE GREATEST HITS (LP)』URDC-101 5,500円(税込)●『LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA (LP)』URDC-102 5,500円(税込)●『LOVE PSYCHEDELICO III (2LP)』URDC-103 6,600円(税込)●『GOLDEN GRAPEFRUIT (LP)』URDC-104 5,500円(税込)●『ABBOT KINNEY (LP)』URDC-105 5,500円(税込)●『IN THIS BEAUTIFUL WORLD (LP)』URDC-106 5,500円(税込)●『LOVE YOUR LOVE (2LP)』URDC-107 6,600円(税込)●『全7タイトル + 特典7inch限定セット』URDC-108 39,000円(税込)※限定セットには「光 (宇多田ヒカル カヴァー) / Happy Xmas (War Is Over) (John & Yoko カヴァー)」7inchの特典付き※KUMI・NAOKI 、URBAN DISCOS (distributed by diskunion) の全面監修※LOVE PSYCHEDELICOのLPカッティングも手掛ける名エンジニア小鐵 徹(JVCマスタリングセンター)が全作品をカッティング。180g重量盤https://diskunion.net/heiseijpop/ct/news/article/1/126682

関連リンク

◆メジャーデビュー10周年 特設サイト

◆GLIM SPANKY オフィシャルサイト

◆GLIM SPANKY オフィシャルTwitter

◆GLIM SPANKY オフィシャルInstagram

◆GLIM SPANKY オフィシャルFacebook

◆GLIM SPANKY オフィシャルYouTubeチャンネル

◆GLIM SPANKY オフィシャルモバイルサイト「FREAK ON THE HILL」

◆GLIM SPANKY ユニバーサル ミュージック サイト

◆『GLIM SPANKY RADIO Gloaming Nation』オフィシャルサイト

◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルサイト

◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルTwitter

◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルTikTok

◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルFacebook

◆メジャーデビュー10周年 特設サイト◆GLIM SPANKY オフィシャルサイト◆GLIM SPANKY オフィシャルTwitter◆GLIM SPANKY オフィシャルInstagram◆GLIM SPANKY オフィシャルFacebook◆GLIM SPANKY オフィシャルYouTubeチャンネル◆GLIM SPANKY オフィシャルモバイルサイト「FREAK ON THE HILL」◆GLIM SPANKY ユニバーサル ミュージック サイト◆『GLIM SPANKY RADIO Gloaming Nation』オフィシャルサイト◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルサイト◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルTwitter◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルYouTubeチャンネル◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルTikTok◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルFacebook

GLIM SPANKYの二人にとって驚きの多かったコラボレーションは、メジャーデビュー10周年を飾るにふさわしいものとなったが、その追加セッションとも言える対談が実現。タイトル通り音楽愛に満ちたコラボレーションを、LOVE PSYCHEDELICOのKUMI(Vo, G)とNAOKI(G)、そしてGLIM SPANKYの松尾レミ(Vo, G)と亀本寛貴(G)の4人に振り返ってもらった。◆ ◆ ◆──LOVE PSYCHEDELICOとGLIM SPANKYの初対面はいつ、どこでだったんですか?松尾:Zepp Tokyoでやったクリス・ペプラーさん企画のJ-WAVEのイベント(<SAISON CARD presents J-WAVE the Chris Peppler Show “JAM-O-RAMA”>)でしたよね。KUMI:たぶん、そのイベントが初めてという気もするけど、一緒に中国に行ったのはいつだったっけ?亀本:もっと後だったと思います。松尾:J-WAVEのイベントが2017年の4月で、中国に行ったのはその年の12月だったそうです。KUMI:そうだ。じゃあ、初対面はやっぱりZepp Tokyoだったんだね。──中国には二組で行ったんですか?KUMI:あと、THE BAWDIES。亀本:そうでした。NAOKI:上海でのイベントだったね (<J ROCK STYLE In Shanghai>/2017年開催)。──なるほど。ところで、初対面した時の第一印象って憶えていますか?松尾:NAOKIさんが私たちの楽屋にひょこっと顔を出して、「君たちLOVE PSYCHEDELICOよりもサイケデリックな音楽やってるね」って言ったの憶えてます。それまでNAOKIさんって全然喋らない人だと思ってたんですけど、その時、“怖い人じゃないんだ”って思った記憶があります(笑)。NAOKI:ははは。そういう会話をしたかどうかは憶えてないけど、その前からグリム(GLIM SPANKY)のことは知っていて。KUMIともよく話していた気がするんだけど。亀ちゃんのギターがさ、'60年代のサイケデリックブームの時代の音楽みたいに、すごく深いリバーブが掛かっていて。あの当時、そんなに深いリバーブで、ずっとペンタニックスケールのソロを弾いているギタリストって、あんまりいないよなと思ってたんだよね。それも含め、グリムってサイケデリックブームの頃のサウンドを表現してたから、「あの時代の匂いを感じるよね」みたいな話は、二人と出会う前からしてた記憶がある。僕らは名前に“サイケデリック”って入ってるけど、サイケデリックブームだった'67年とか'68年とかの音楽の影響って、実はそんなに受けてなくて、その時代のちょっと前とか、ちょっと後とかの音楽のほうが自分たちはいっぱい聴いているから、“GLIM SPANKYのほうがリアルサイケデリックだな”って当時思ってたよ(笑)。あと、ジャニス・ジョプリンをカバーしてるのも知ってたから。──注目していたわけですね?NAOKI:注目も何も。出てきた時からめっちゃ耳に入ってきたし、すごく活躍してたから。KUMI:印象的だったよね。NAOKI:そうそう。あとはやっぱり僕らも同じ二人組っていうのもあるから、ひょっとしたら余計印象的に映ったのかもしれない。KUMI:サウンドももちろんだけど、レミちゃんの声は衝撃的だったよ。松尾:ありがとうございます。嬉しい。──逆にGLIM SPANKYの二人はLOVE PSYCHEDELICOの音楽については、どんなふうに感じていたんですか?松尾:誰もがそうだったと思うんですけど、“衝撃的な人たちが出てきた”ってびっくりした記憶があります。デリコ(LOVE PSYCHEDELICO)の「Silver dust lane」が使われたウォータリングキスミントのCMって何年でしたっけ?KUMI:あの曲はデリコの3rdアルバム(『LOVE PSYCHEDELICO III』)に入ってるから2004年かな。松尾:そっか。2004年ってことは、私、小学生ですね。テレビを見てたら、ウォータリングキスミントのCMが流れて、“何この曲? めちゃめちゃカッコいい!”って衝撃を受けたんですよ。うち、親がいつもロックのレコードを聴いてたから、J-POPとうちで流れてる音楽って全然違うものだと思ってたんですけど、デリコを聴いたとき、“日本にもこういう音楽をやってる人がいるんだ”って思いました。同級生の家族にデリコの大ファンがいて、その子のうちの車に乗ると、いつもデリコがかかってたり、私もCDを聴いたり、小学生の頃からよく聴いてました。亀本:そうなんだ。僕は、いいなと思ってちゃんと聴き出したのは、実は自分たちがデビューしてからなんですよ。大学に入ってから、日本のバンドをいろいろ聴くようになって。その中でデリコも聴いたんですけど、当時は“自分たちのバンドの参考にできるかどうか”って基準で聴いてたから、デリコは特にギターが本格的すぎたと言うか。“自分達の環境じゃできない。無理だ”と思って、“一回、別の棚に置いておこう”ってなっちゃったんです。だから、デリコがすごく好きになったのは、この10年ぐらいっていう。──これまでLOVE PSYCHEDELICOとGLIM SPANKYはたびたびライブで共演してきました。それはやはりデリコとグリムならではのケミストリーが生まれるからこそだと思うんですけど。NAOKI:最初に共演したのって、2020年の<オハラ☆ブレイク>だったよね?亀本:そうだと思います。KUMI:一緒に演奏したのはそうだね。NAOKI:ちょうどコロナの頃で、無観客だったんですけど。4人でね、基本アコースティックで、プラス・エレキギターぐらいな感じでセッションをしたんです。その時に思ったんですよ、“亀ちゃんのギターすごく好きだな”って。亀本:ありがとうございます(照)。NAOKI:普段そんなふうに思うことってあんまりないんだよ。やりたい事が他の人とあまり被らないから。っていうのは、僕のスタイルがちょっと古いと言うか、オールドファッションだから、我が道を行くじゃないけど、“人は人。我が家は我が家”みたいな感じで弾いてるからね(笑)。ギタリスト談義とかもそんなに好きじゃないから、亀ちゃんともそういう話はしてないじゃない? だから言葉にしたこともなかったけど、一緒に演奏した時に、“すごく好きなギターだな”って。なんか告白みたいになっちゃったけど(笑)。その時、「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」っていう僕らの曲で、僕がアコースティックギターでスライドしてるところに亀ちゃんがエレキでリードギター的に参加してくれたじゃない?亀本:そうでしたね。NAOKI:あの時、“ここでこんなフレーズを弾いて”みたいな打ち合わせはしてなかったけど、亀ちゃんが深いリバーブを掛けた音色で、ハウリングを操りつつ自由に弾いているのを聴きながら、もともと音楽って年齢とかキャリアとかあんまり関係ないと思ってるんだけど、“こんな素敵なギタリストがいることに、なんでみんなもっとびっくりしないんだろう”って思ってたよ。それはすごく憶えてるし、「亀ちゃんのギターいいよね」って話をKUMIともしたよね?KUMI:うん。すごく丁寧で、繊細な音だと思ったよ。品があるんだよね。NAOKI:僕のスタイルとは少し違うんだけど。似てるなって思うのが、いい意味で捉えどころがないというか。テクニック至上主義でもないし、スタイル至上主義でもない。何て言うのかな。ギターヒーローとして偶像化できるわかりやすさじゃなくて、一言で表せないような深い魅力があると思っていて。キース・リチャーズなんかもそういうイメージがあるんだけど。あれ、今の言い方だと、“そういうところが自分に似ていて、深い魅力がある”って言ってるみたいになっちゃうけど(笑)。松尾:もちろん、NAOKIさんも深い魅力ありますよ、たくさん。NAOKI:そういうことを言いたいんじゃなくて(笑)、さらっと聴いたら、捉えどころがないように思えるし、速弾きしてるわけでも、何か一つのテクニックで押し通すわけでもないんだけど、“いろいろな音楽を通ってきた音楽人の味わい”って言えるギターを弾いてるって思うんだよね。亀ちゃんは。亀本:ありがとうございます。──亀本さんは、NAOKIさんのギタープレイについては?亀本:2年前だったかな、<ARABAKI ROCK FEST.>で一緒にやったとき、NAOKIさんとKUMIさんが二人だけで演奏しているところを見ながら思ったんですよ、“本物だ”って。やっぱり二人組で、男女のグループってところでデリコと比べられるというか。同じベクトルの若いバンドみたいに見られることもあるんですけど、根本的な音楽の素養というか、醸し出してるものが全然違うなって。僕らのほうがもうちょっと、これは僕個人の認識ですけど、速いと言うか、スピード感があるというか。そういう印象なんですけど、逆にデリコは音色が豊かで、リズムも、なんだか軽い言い方になっちゃいますけど、“これ、日本のバンドじゃないだろう”って思うんですよ。僕らはもうちょっと日本人だなって感じる部分があるんですけど。そこがすごく決定的に違うなっていうのを横で聴きながら感じてました。◆対談【2】へ──今、亀本さんから「デリコと比べられる」という話が出たじゃないですか。それはわかるんですけど、でも、KUMIさんと松尾さんってボーカリストとしてはタイプが全然違うじゃないですか。松尾:そうですね。私の歌声は硬質と言うか、けっこうバキッとゴリッとしてますからね。私、KUMIさんのボーカルが大好きなんです。本当に、ただのいちリスナーとして超好みなんですよ。KUMIさんってルーズなカッコよさを持ってるんだけど、リズムはめちゃめちゃグルーヴィで。でも、ロックのボーカリストで、そういう人ってなかなかいない。そこは自分がめちゃめちゃ気にしてるところでもあるんですけど、とにかくKUMIさんのボーカルには自分の好きなボーカルスタイルやアプローチが詰まってるんですよ。一緒に歌うたび、KUMIさんのグルーヴを感じるんですけど、さっきも亀本が言ったように“ワールドワイドなすごさがある”というか。それはもちろんNAOKIさんとともに百戦錬磨でやってきたっていうこともあるかもしれないですけど、それだけじゃ生み出せないミラクルな、というか、スペシャルなギフトを持ってる人たちなんだなっていうのも一緒にやっていると感じますね。KUMI:ありがとう。でも、そういうレミちゃんだって、声そのものがとても魅力的だよ。ボーカリストっていうか、歌ものの音楽ってそれがすべてだって気がするんだけど、レミちゃんの声を聴いたら、もうグリムだし、グリムの世界観が伝わってくる。レミちゃんが歌ってる時のまっすぐさとキラキラ感と、でも、決して夢見がちじゃないピュアさっていうのはすごく好きだな。NAOKI:亀ちゃんもすごくわかると思うんだけど、日本ってカラオケ文化みたいなものがあるし、それに最近は誰でも自分の声を録音したり、人に届けたりっていう環境も整っちゃってるから、歌がそこそこ上手に歌える人って多いじゃない?亀本:確かに。NAOKI:なんだけど、たぶんギタリストってやっぱりね、最高のボーカリストの横でギターを弾いてるのが一番の歓びだったりするから、“最高のサイドマンになりたい”みたいなことがギタリストにとって一番の幸せだと思うんだよね。亀本:そうですね。NAOKI:そういう意味で言うとさ、さっき言ったように歌の上手い人はいっぱいいるんだけど、その声を聴いた時に、その人の優しさだったりとか生き方だったりとか、そういう情報が一緒に心に届いてくるようなさ。音楽と一緒に何かその人の生き方や哲学が、語ろうとしなくても届いてくるような人こそが本物の音楽家だと思うんだよ。レミちゃんとKUMIに共通してるのは、そういうところ。だから、歌を聴いていると、その人の存在を好きになっちゃうような特別な力。そういうボーカリストが今ここに2人もいるわけですよ。亀本:うんうん。NAOKI:だからね、たぶん、亀ちゃんがレミちゃんとやってるのも、レミちゃんの声が好きとか、スタイルが好きとか、そんなことはきっと、もうどうでもよくて。レミちゃんの音楽に向かう姿勢が好きで、そこに寄り添っていられるから、みたいなことだと思うんだよね。そういうものを、歌を通して表現してるという意味で、レミちゃんとKUMIは似てるんだから、そりゃ仲良くなるよなって思って見てたよ。──今、NAOKIさんがGLIM SPANKYの二人の関係性についておっしゃったことは、LOVE PSYCHEDELICOにも言えると思うんですけど、そんな4人が一つのスタジオに集まって、曲を作ったわけだから、曲作りの作業っていうのはすごく楽しかったんじゃないかと想像してしまいますし、実際出来上がった曲を聴いても、現場が楽しかったことが伝わってきます。そこで、ここからはグリムが叩き台として作ってきたワンコーラスを、どんなふうに形にしていったのか聞かせてもらえないでしょうか?NAOKI:部活みたいだったよね。松尾:そうですね。とっかかりとしては、この間のBARKSインタビューでもお話したとおり、まず亀本がコード進行を考えて、私がそこにメロディと歌詞を付けて、とりあえずワンコーラスだけ作ったものを、KUMIさんとNAOKIさんに渡したんですよ。KUMI:その時点で素晴らしかった。世界観も出来上がっていて、“もうこれでいいじゃない”って思ったよね?NAOKI:うん。「このままでいいよね」って言ってたね。──そこでNAOKIさんはGLIM SPANKYが作ってきたワンコーラスをAメロにして、「新たにサビを作ろう」と提案したそうですね?NAOKI:あー、それは二人が持ってきたアイデアを変えたかったわけではなく、タマゴチャーハンを作ろうと思ってたんだけど、気づいたらレタスチャーハンになってたってぐらいのことだと思うんだけど(笑)。亀本:フラッシュアイデアだったのかわからないですけど、NAOKIさんからそのアイデアが出てきたとき、“そのアイデアに乗っかるべきだ”って思ったんですよ。というのは、僕らは普段、自分たちで全部考えることが多いから、誰かのアイデアを使うことって基本的にないんですよ。サビをAメロにして、別のサビを作ろうなんて大きな決断だったらなおさら。でも、せっかくデリコと一緒にやるんだから、おもしろいものをやりたいと思ったし、しかもKUMIさんと松尾さんが「ハモるんじゃなくて、別のラインを歌ってみたら?」って話だったので、“うわ、めっちゃ難しそう。でも、やってみたい”って思ったんです。松尾:難しそうって思ったけど、“KUMIさんとNAOKIさんが一緒にやってくれるなら、絶対大丈夫”って思ったよね?亀本:うん、思ってた。──そこからどんなふうに作っていったんですか?KUMI:お喋りしてたね。松尾:お菓子を持ち寄って。NAOKI:楽器は抱えてるんだけど、お菓子を食べながらずっと喋ってる日もあったね(笑)。KUMI:その合間に作業して。それぐらい自然だったんですよ。4人でやることが。デリコとグリムで意見を戦わせるとか、「私たちはこう思う」「いや、そうじゃない」とかじゃなくて、この4人でひとつのバンドというか。さっきNAOKIも言っていたけど、部室で遊んでるみたいだったね。松尾:そんなふうにちょっとずつ進めていったんです。KUMI:そうだね。なんとなく曲の全貌をイメージしながら、細かいところのアイデアをみんなで出し合ってね。──「曲の全貌」という言葉が出ましたが、曲に対して、どんな共通のイメージを持っていたんですか?NAOKI:KUMIと僕は二人が最初に持ってきてくれた楽曲の良さを損なわないようにってことを常に考えてました。新しいアイデアを出すにしても、ちゃぶ台をひっくり返すんじゃなくて、“この曲をもっとたくさんの人に届けるには”っていうところから考えるから、指針としては、最初に二人が持ってきてくれた曲がもっていた、何て言うのかな、ロードムービー的なね、骨の部分がなくならないようにっていうのは、KUMIも僕も意識してたかな。松尾:曲を作り始める時に、「こういう光景で」みたいな話をしたんですけど、幼い頃に見たデリコの「Freedom」のMVがすごく印象に残っていて。NAOKI:幼い頃(笑)。松尾:すごく衝撃的だったんですよ。砂漠でNAOKIさんとKUMIさんが演奏していて、そこに乾いた風が吹いてきて、太陽が燦々と照りつけてるんだけど、爽やかっていう。そういう景色はグリムの曲でも書いているんですけど、今回もそういう景色はイメージしてました。KUMI:影響を受けてきた音楽とかカルチャーとか、共通するものが多かったから、一つのサウンドを聴いて、同じような景色をイメージすることができたよね。亀本:だから、アイデアを擦り合わせる必要はそんなになかったというか。説明しなくてもみんなわかるからって楽しさはありましたね。NAOKI:最初はプロデュースっていう形でオファーがきたんですよ。だから初めの頃、僕は一歩退いて見ていたんですけどね、実は。現場にはディレクターも、マネージャーも、エンジニアもいないし(笑)。本当に4人だけでやってるから、“みんなのアイデアのてんこ盛りになって曲が崩壊しないように”ってことをね。やっているうちにそんなことは忘れちゃったけど(笑)、最初はアイデアがいろいろ出てきてたから、この曲をちゃんと世の中に届く形に仕上げなきゃって気を付けてましたね。◆対談【3】へ◆対談【1】へ戻る──何日ぐらいスタジオに入ったんですか?亀本:けっこう行きましたよね。松尾:マネージャーがさっき調べたら、計16回でした。亀本:半月やってるじゃないですか。──スタジオに集まってセッションが始まっちゃったら、いつまでも終わらないんじゃないか?って気もするんですけど、その日1日はどんなふうに終わるのかちょっと気になったんです。NAOKI:疲れたら終わりみたいな感じだったよね。KUMI:私がそんなに遅くまでいられないから、私がまず「帰ります」って。亀本:それでも夜9時とか10時とかまでやってましたね。最後はけっこう詰め詰めな感じでやりましたけど。KUMI:そうだね。最後は遅くまでやったね。亀本:ギターを録るまでは割とさくさくやってたと思うんですけど…ギターは2日ぐらい掛けて録りましたね。NAOKI:ギターDAYっていうのがあって、それはもう亀ちゃんと二人きりでね。“このトラックを録ろう”ってなったら、まずアンプにマイクを立てるところから始めて、OKテイクが録れたら、普通は次に行くんだけど、そこはじっくり。たとえば、“今、Fenderのアンプで録ったけど、Voxのアンプだったらどんなふうになるだろう?”って。亀本:アンプを変えて、もう一回やりましたね。NAOKI:どっち使ってもいいように。ほとんどのテイクはそういう感じでやったじゃん。亀本:やりましたね。アンプに繋いだ状態でサステインとかコンプレッションとかが、ある程度掛かってる音色で録ったじゃないですか。NAOKI:そうだね。僕はミックス前の録りの段階で、EQもけっこう決め打ちで“かけ録り”しちゃうんだけど。Lowが要らないと思ったら、もう録りの段階でばっさり切っちゃうとか。“一応どうにでも料理できるようにフルレンジで録っておこう”じゃなくて、トラックごとサウンドまでに決め打ちの録り方をしてたよね。ただ、そうやって丁寧に録ったのはいいんだけどさ、いっぱい録りすぎちゃって、ミックスするとき、めちゃくちゃ迷ったんだよね(笑)。松尾:そうだそうだ。デリコのスタジオのパソコンがこれ以上は録れないっていうところまでいきましたね。NAOKI:Pro Toolsが、“トラックが足りません”ってなった(笑)。亀本:でも、そういう録り方ってあんまりやったことがなかったら、すごくおもしろかったです。NAOKI:そこらへんは一番順調だったよね。最初のソングライティングの作業は、いろいろなアイデアを試したからけっこう時間が掛かったけど、その分、4人の意見をソングライティングに入れることができたわけで。──GLIM SPANKYの二人はBARKSインタビューで「デリコとアルバムを作りたいと思うぐらい楽しかった」と言ってましたけど。KUMI:おもしろいかもね。松尾:個人的には4人で曲作りが成立するってことが奇跡的だと思っていて。私、誰かと曲を作るとか、本当に無理で。今回は、“デリコ大好きだったし、信頼があるから絶対大丈夫”って気持ちから入ったので、そんなことは全然なかったんですけど。たとえば誰かとメロディーを作るにしても自分たちの音楽マナーだったり、ルーツだったり、感覚だったりが合わないと、もう永遠に終わらないような気がしてたんですよ。でも、今回、それをやってみたらすごく楽しくて。歌詞もNAOKIさんとKUMIさんと私の3人で、いろいろとアイデアを出し合いながら作りましたけど、普通だったらストレスになるであろうことがめちゃめちゃ楽しかったっていうのが自分でも驚きで。ああいう音楽の制作っていうのをまたやりたいって思ってます。KUMI:次があったらさらに進化しそうだね。NAOKI:“1曲、ミックスまで16日”って決めておけば、できるかもね(笑)。松尾:お菓子も持ち寄って。おなかが空いたらピザを頼んで。亀本:ピザ、旨かったね。松尾:ピザパーティーを二回やりましたからね。──さっき「楽器は持っているんだけど、お菓子を食べながらお喋りしていた」という話が出ましたけど、どんなことを喋るんですか?亀本:いろいろですよ。松尾:うん、いろいろ。亀本:もちろん、今作っている曲の話だったり、それとは関係ない別の音楽の話だったり、楽器の話だったり、本当にいろいろなことを話した記憶があります。松尾:雑談も含めね。──雑談って、この4人だとどんなことが話題に上るんですか?NAOKI:学生時代の話とかね。みんなが思ってるほど、先輩後輩みたいな感じじゃないですよ。松尾:でもそれは、KUMIさんとNAOKIさんの懐が深いというか、私たちに対して、心を開いて接してくれるので。だから、普段の会話もめっちゃ楽しいし、曲のアイデアも本当に出しやすいんですよ。“却下されるかも”なんて思わせない、いい空気を作ってくれるから。NAOKI:意識して、そうしてたわけじゃないよ。松尾:じゃあ、めちゃめちゃ相性が良かったわけですね。そうそう、NAOKIさんはKUMIさんの歌を録るとき、毎回、遮音板を組み合わせて、その上にでっかい布とかカーテンとかを乗せて、特別なテントを作るそうなんですけど、今回もそれを作ってくれて。「おはようございます」ってスタジオに行ったら、NAOKIさんがカンカンって大工さんみたいなことをしてるから、「何ですか、これ?」って訊いたら、「いつもやるんだけどさ」って。その中にいい感じの間接照明を入れてくれて。それが本当に特別な空間になるんです。NAOKI:そうやって、その曲にふさわしい広さの部屋を作るんですよ。──「曲にふさわしい広さ」というのは?NAOKI:レコーディングに使うコンデンサーマイクって感度がすごく高いから、壁に跳ね返った声も遅れて拾うんですよ。いわゆる“部屋の響き”というのが多かれ少なかれ必ず入るんです。だから、毎回その曲に合わせて、どれくらいの距離感で聴こえるのが一番いいのか考えて、たとえば2畳なのか3畳なのか、その楽曲の声の響きにふさわしい広さの部屋を作るんです。距離だけじゃなくて、壁や天井の素材や質感もマイクに影響するからそれも曲に合わせて変えてね。松尾:それのお陰で、曲の世界観により入り込めたっていうのもあったし、“デリコの歌ってこうやって録ってるのか”って納得もいったし。もちろん、KUMIさんのボーカルが最高っていうのは当たり前として、そういうレコーディングのやり方も自分的にはいい発見だったと言うか、いい経験ができました。そう言えばKUMIさん、ご自宅からイスを運び込んでましたよね。NAOKI:ディレクターズチェアみたいなやつね。KUMI:スタジオの居住性を高めようと思って。NAOKI:みんなで喋ってる時間が長いからね(笑)。◆対談【4】へ◆対談【2】へ戻る──ところで、「愛が満ちるまで」をライブで一緒に演奏する可能性はありそうですか?松尾:もちろん一緒にやりたいですよ。NAOKI:フェスも含め、一緒になることが多いから、やる機会はいくらでもあるんじゃないかな。──メジャーデビュー10周年という節目を迎えたGLIM SPANKYに、先輩であるLOVE PSYCHEDELICOからアドバイスがありましたらぜひ。亀本:お願いします。KUMI:グリムは素晴らしく進化し続けているし、二人が作るものを毎回楽しませてもらっているので、何も言うことはないです。忙しいだろうし、大変なこともあると思うけど、常に音楽に対して真摯であるし、心からそれを楽しんでいるように感じるから。──たとえば、音楽業界の生き残り方とか(笑)。KUMI:本物は生き残るよ。NAOKI:生き残らなきゃいけないのはね、自分たちじゃなくて曲だからね。別に生き残らなくたっていいじゃん。バイトしながらでも、バンドはできるし。でも、曲は残ったほうがいい。10年後に残るのは、曲だと思うからね。亀本:そうですね。楽しくやります。──最後に、それぞれに2025年の展望を聞かせてください。KUMI:曲を作ろうと思っています。アルバムを発表できたらいいなと思っていて。2025年の内にできるかはわからないけど、まずは曲を作りたいなと思っていますね。NAOKI:ちょうどそういう話を始めたところです。どんなものを作ろうかって。ただね、今年、ライブハウスツアーをやってたんだけど、台風で大阪と名古屋が延期になっちゃって、その振替公演と追加の静岡公演が決まって。それが2025年1月なんですよ。その3公演が終わるまでは、年が明けてもちょっと2024年のモードが続いてるところもあるんで、曲を作り始めるのはそれからかな。でも2025年は25周年なので、どっぷり曲作りしたいねって話はしてます。──GLIM SPANKYは2月28日から<All the Greatest Dudes Tour>が始まりますね。亀本:はい。皆さん、ぜひ足を運んでください。松尾:あと、「愛が満ちるまで」のリリックビデオを私が完全DIYで作りました。NAOKI:すごいね。松尾:KUMIさんとNAOKIさんもイラスト化しているので、ぜひそちらも見ていただきたいです。取材・文◎山口智男◆対談【3】へ戻る◆対談【1】へ戻る