Åìµþ±Ø¼Ë¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¡Ö¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¡×¤Çº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©ÏÃÂê¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤è
Åìµþ±Ø¤Î³«¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖSuica ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø¡×¤¬¡¢Åìµþ±Ø110¼þÇ¯ÈÇ¤È¤·¤ÆÉü¹ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢TRAINIART¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Î¡ÖÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×µ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖSuica ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø¡×¤¬Éü¹ï¡ª
º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ä¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼êÄ¢¤ä¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£
½ñ¤¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Î»æ¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤¦¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
º£²óÉü¹ïÈÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖSuica ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø(110¼þÇ¯ver.)¡×¡ÊÀÇ¹þ1050±ß¡Ë¤Ï¡¢Çò¤¤Àþ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Åìµþ±Ø¼Ë¤ÈÀÖ¥ì¥ó¥¬¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£
É½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈTOKYO STATION 110 YEARS¡É¤ÎÊ¸»ú¤â¤¢¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä18.2cm¡ß²£14.3cm¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬5Ëç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÙ¡¹¤È¤·¤¿»æ¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¡ý
µ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÆ±»þÈ¯Çä¡ªÀã²½¾Ñ¤ò¤·¤¿Ìë¤ÎÅìµþ±Ø¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
Æ±»þ¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡¢Ëè²ó¿Íµ¤¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø ´Ý¤ÎÆâÃæ±û¹¾ì Àã¡×¡ÊÀÇ¹þ1050±ß¡Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
É½»æ¤Î¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¥í¥´¤È¥ê¥ó¥°¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÄ¤ÊÌë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤«¤é¤â¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£²¹¤«¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤¿Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ¤Î±Ø¼Ë¤Ï¡¢ÀãÌë¤È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø ´Ý¤ÎÆâÃæ±û¹¾ì Àã¡×¤Ï¡¢Åìµþ±Ø110¼þÇ¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÉü¹ï¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£¤É¤Á¤é¤â5mmÊý´ã»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
Î®¹Ô¤ê¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¥ó¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤â¤¦¤¹¤°Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¥«¡¼¥É¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ú¥¿¤Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¥°¥ó¤È¾å¾º¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥ë¥í¥°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¼Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥¥å¡¼¥È¤Ê2¼ï¤Î¸ÂÄê¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¤äTRAINIART TOKYO ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Å¹¡¢TRAINIART JRE MALL Å¹¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
JRE MALL ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
https://shopping.jreast.co.jp
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡https://isuta.jp/622718
12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢TRAINIART¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Î¡ÖÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×µ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖSuica ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø¡×¤¬Éü¹ï¡ª
º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ä¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼êÄ¢¤ä¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£
½ñ¤¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Î»æ¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤¦¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
º£²óÉü¹ïÈÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖSuica ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø(110¼þÇ¯ver.)¡×¡ÊÀÇ¹þ1050±ß¡Ë¤Ï¡¢Çò¤¤Àþ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Åìµþ±Ø¼Ë¤ÈÀÖ¥ì¥ó¥¬¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£
É½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈTOKYO STATION 110 YEARS¡É¤ÎÊ¸»ú¤â¤¢¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä18.2cm¡ß²£14.3cm¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬5Ëç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÙ¡¹¤È¤·¤¿»æ¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¡ý
µ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÆ±»þÈ¯Çä¡ªÀã²½¾Ñ¤ò¤·¤¿Ìë¤ÎÅìµþ±Ø¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
Æ±»þ¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡¢Ëè²ó¿Íµ¤¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø ´Ý¤ÎÆâÃæ±û¹¾ì Àã¡×¡ÊÀÇ¹þ1050±ß¡Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
É½»æ¤Î¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¥í¥´¤È¥ê¥ó¥°¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÄ¤ÊÌë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤«¤é¤â¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£²¹¤«¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤¿Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ¤Î±Ø¼Ë¤Ï¡¢ÀãÌë¤È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L Åìµþ±Ø ´Ý¤ÎÆâÃæ±û¹¾ì Àã¡×¤Ï¡¢Åìµþ±Ø110¼þÇ¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÉü¹ï¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£¤É¤Á¤é¤â5mmÊý´ã»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
Î®¹Ô¤ê¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¥ó¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤â¤¦¤¹¤°Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¥«¡¼¥É¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ú¥¿¤Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¥°¥ó¤È¾å¾º¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥ë¥í¥°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¼Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥¥å¡¼¥È¤Ê2¼ï¤Î¸ÂÄê¥í¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¤äTRAINIART TOKYO ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Å¹¡¢TRAINIART JRE MALL Å¹¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
JRE MALL ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
https://shopping.jreast.co.jp
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡https://isuta.jp/622718