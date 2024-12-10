¼Ö¤¤¤¹¥¢¥¤¥É¥ëÃö¼í¤È¤â¤«¡¢¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó»×¤¤¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤Ë77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ãö¼í¤Ï¡Ö¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡Ö»ä¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿»þ¤Ë¿§»æ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ïµå¼°¤Î±þ±ç¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÁÒ¤µ¤ó¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤Ã¤¿¡£