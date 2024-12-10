J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÏ¢ÇÆ¿À¸Í¤«¤éºÇÂ¿3Áª¼ê¡ª ½é¼õ¾Þ¤Ï7Ì¾¡¢Ä®ÅÄ¤«¤é¥¼¥í¡¢Ç»Ìî¸ø¿Í¤¬²÷µó
¡Ø2024 J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤¬10Æü¤ËºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»Ë¾å6¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¤ÏºÇÂ¿3Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢FWÉðÆ£²Åµª¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾å°ÌÀª¤Ç¤ÏJ1½éÄ©Àï¤Ç3°Ì·òÆ®¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÁª½Ð¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢2°Ì¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢4°Ì¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢5°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é2Áª¼ê¤º¤Ä¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¾å°ÌÀª°Ê³°¤«¤é¤â2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÇð¥ì¥¤¥½¥ëMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬Áª½Ð¡£½é¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¼Â¤Ë7Áª¼ê¤òÀê¤á¤¿¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºDFÇ»Ìî¸ø¿Í¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤«¤éÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ë¡£2020Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìMF»°ãø·°(¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·¿Í¤Ç¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó ¢¨()Æâ¤Ï½êÂ°Àè/¼õ¾Þ²ó¿ô
GK
ÂçÇ÷·É²ð(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç/½é)
DF
Ç»Ìî¸ø¿Í(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º/½é)
ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(¥¬¥ó¥ÐÂçºå/½é)
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/½é)
º´¡¹ÌÚæÆ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç/½é)
MF
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª(Çð¥ì¥¤¥½¥ë/½é)
FW
ÃÎÇ°·Ä(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º/½é)
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹/2)
±§º´Èþµ®»Ë(¥¬¥ó¥ÐÂçºå/3)
ÂçÇ÷Í¦Ìé(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/3)
ÉðÆ£²Åµª(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/3)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
»Ë¾å6¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¤ÏºÇÂ¿3Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢FWÉðÆ£²Åµª¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾å°ÌÀª¤Ç¤ÏJ1½éÄ©Àï¤Ç3°Ì·òÆ®¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÁª½Ð¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢2°Ì¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢4°Ì¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢5°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é2Áª¼ê¤º¤Ä¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºDFÇ»Ìî¸ø¿Í¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤«¤éÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ë¡£2020Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìMF»°ãø·°(¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·¿Í¤Ç¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó ¢¨()Æâ¤Ï½êÂ°Àè/¼õ¾Þ²ó¿ô
GK
ÂçÇ÷·É²ð(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç/½é)
DF
Ç»Ìî¸ø¿Í(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º/½é)
ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(¥¬¥ó¥ÐÂçºå/½é)
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/½é)
º´¡¹ÌÚæÆ(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç/½é)
MF
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª(Çð¥ì¥¤¥½¥ë/½é)
FW
ÃÎÇ°·Ä(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º/½é)
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹/2)
±§º´Èþµ®»Ë(¥¬¥ó¥ÐÂçºå/3)
ÂçÇ÷Í¦Ìé(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/3)
ÉðÆ£²Åµª(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í/3)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é