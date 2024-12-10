¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Ï¥ï¥¤VÎ¹¹Ô¤Ø½ÐÈ¯¡¡²áµîºÇÂ¿¤Î400¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬10Æü¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ÇÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ï2019Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤éµåÃÄºÇÂ¿¤Î415¿Í¤¬»²²Ã¡£5Çñ7Æü¤Ç16Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶õ¹Á¤Ç¤Ï½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Åë¾è¸ý¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÍè¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£