ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö¤¹¤´¤¯ËÜÈÖ¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹ÊýË¡¡É¤È¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤°¤·Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤ÞÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤ë¹â¹»¤Î¼õ¸³Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê100Æü¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¼õ¤±¤ë¹â¹»¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇÜÎ¨¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤³¤Ç¡¢¤Ë¤ã¤®ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç»ö¤Ê¥Æ¥¹¥È¤äÌÏ»î¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ100¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤ÎÇº¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ë¤ã¤®ÀèÀ¸¤¬¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ê¤É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÊ¡²¬¸© 15ºÐ¡Ë
¢¡¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä
°æ¾å¡§¤³¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª ÆÃ¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡ËÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç°ì²ó¸Â¤ê¤Î²Î¾§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤³¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¡É¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡È¤¤¤¤´é¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡È100¡ó¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤³¤³¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯ËÜÈÖ¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡ÈÇµÌÚºäÎ®¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È·ë¹½¤ä¤ë¤Î¤Ï¡ÊËÜÈÖÁ°¤Ë¡ËÇØÃæ¤òÃ¡¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡È¹Ô¤¯¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎÃæ¤ò¡È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡É¤Ã¤ÆÃ¡¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ê¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤°¤·Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥°¡¼¤ÇÃ¡¤¯¤ÈÄË¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ÎÄË¤µ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÂ¤òÃ¡¤¤¤Æ¡ÈÄË¤¤¡Ä¡Ä¤è¤·¡ª Âç¾æÉ×¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ã¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤ó¤Ê¤Û¤°¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼õ¸³¤â¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
12·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤ÞÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤ë¹â¹»¤Î¼õ¸³Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê100Æü¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¼õ¤±¤ë¹â¹»¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇÜÎ¨¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤³¤Ç¡¢¤Ë¤ã¤®ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç»ö¤Ê¥Æ¥¹¥È¤äÌÏ»î¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ100¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤ÎÇº¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ë¤ã¤®ÀèÀ¸¤¬¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ê¤É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÊ¡²¬¸© 15ºÐ¡Ë
°æ¾å¡§¤³¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª ÆÃ¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡ËÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç°ì²ó¸Â¤ê¤Î²Î¾§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤³¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¡É¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡È¤¤¤¤´é¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡È100¡ó¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤³¤³¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯ËÜÈÖ¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡ÈÇµÌÚºäÎ®¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È·ë¹½¤ä¤ë¤Î¤Ï¡ÊËÜÈÖÁ°¤Ë¡ËÇØÃæ¤òÃ¡¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡È¹Ô¤¯¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎÃæ¤ò¡È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡É¤Ã¤ÆÃ¡¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ê¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤°¤·Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥°¡¼¤ÇÃ¡¤¯¤ÈÄË¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ÎÄË¤µ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÂ¤òÃ¡¤¤¤Æ¡ÈÄË¤¤¡Ä¡Ä¤è¤·¡ª Âç¾æÉ×¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ã¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤ó¤Ê¤Û¤°¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼õ¸³¤â¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
12·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/