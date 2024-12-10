Ä¹Í¿Ä®¤Î¥¹ー¥ÑーÃó¼Ö¾ì¤Ç72ºÐÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ¡¡±¿Å¾¤Î79ºÐ½÷À¤Ï¥±¥¬¤Ê¤·¡ÔÄ¹ºê¡Õ
10Æü¸áÁ°¡¢Ä¹Í¿Ä®¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄÌÚÍºÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÆþ¸ý¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç´Ë¤ä¤«¤Êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ï¤½¤Îºä¤ò²¼¤Ã¤ÆÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿¤¢¤ÈÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
10Æü¸áÁ°11»þÈ¾º¢¡¢Ä¹Í¿Ä®¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÄ¹Í¿Å¹¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬79ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Ï·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£