ÈñÍÑ¤Ë²ÝÂê¡©¡Ö1¿Í4300±ß¡×¤Î½ÂÂÚÂÐºö ¡Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ù¡Ø¥Ñー¥¯¡õ¥Ð¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤Ç¼Â¸³¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©Ì±Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ï¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈñÍÑ¤Ë²ÝÂê¡©¡Ö1¿Í4300±ß¡×¤Î½ÂÂÚÂÐºö ¡Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ù¡Ø¥Ñー¥¯¡õ¥Ð¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤Ç¼Â¸³¡¡·§ËÜ
¸©Ì±Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»î¹ç¤ä¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¼þÊÕ¤¬½ÂÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¸©¤ÏµîÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë2·î¤«¤éº£Ç¯11·î¤Þ¤Ç¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÇJR¤Î±Ø¤È±¿Æ°¸ø±à¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤Î¡ÖÎ×»þ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ñー¥¯¡õ¥Ð¥¹¥é¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12·î10Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢¸©¤Ï¼Â¾Ú»ö¶È¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤È¥Ñー¥¯¡õ¥Ð¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1»î¹ç¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÌó1400¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼Â»Ü¤Ë¤Ï1»î¹ç¤ÇÌó610Ëü±ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê4300±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ Á°ÀîÚÀ°Ñ°÷¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼õ±×¼Ô¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡ËÉéÃ´¤Î³µÇ°¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤·¡£¼«¤é¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ò¤È¤ë¡×
¸©¤Ï¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ä¥Ñー¥¯¡õ¥Ð¥¹¥é¥¤¥É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¤¤¤«¤ËÈñÍÑ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ÖÎîº×,
³¤,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
Ä¹Ìî,
¹©¾ì