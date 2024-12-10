ソニー、スマートウォッチ「wena 3」のサポート終了を発表 Suicaも利用不可に
ソニーが、スマートウォッチ「wena 3」製品に関するサービスを2026年2月28日で終了すると発表した。提供終了に伴い、wena 3で利用できる各種機能も終了し、Suicaも使えなくなる。
ソニーがスマートウォッチ「wena 3」のサポート終了を発表。Suicaも使えなくなるという
終了するサービスは、修理窓口による受付、使い方相談窓口によるサービスの提供、アプリからのwena 3のセットアップ、アプリ内の天気設定。アプリのダウンロードおよび更新、OSのバージョンアップに伴う対応も終了となる。wena 3アプリへのログインについては、終了後アカウント情報を削除するとのことだ。
他社との連携サービスでは、Suicaなどの交通系ICカード機能、MAMORIO機能、Riiiver機能、ヘッド連携機能、Alexa連携機能、Google Fit連携機能、Apple ヘルスケア連携機能が終了する。対象製品は以下の通り。
○wena 3 シリーズ
WNW-B21A/S：wena 3 metal Silver
WNW-B21A/B：wena 3 metal Premium Black
WNW-A21A/B：wena 3 rubber Black
WNW-C21A/B：wena 3 leather Premium Black
WNW-C21A/T：wena 3 leather Brown
WNW-SC21A/L：wena 3 -SEIKO Mechanical Edition-
WNW-SC22A/B：wena 3 -BRIGHTZ Edition-
WNW-SB21A/B：wena 3 -PROMASTER Edition-
WNW-SN-EV/B：wena 3 -NERV EDITION-
WNW-CSN-EV/B：wena 3 -NERV EDITION- complete set
WNW-SN-EV/L：wena 3 ×エヴァンゲリオン プロマスター NERV3.0Edition
WNW-SB22A/B：wena 3 Frosted Black Edition Styled for Xperia
WNW-SC23A/W：wena 3 -JOJO Enrico・P Edition-
WNW-SC24A/Y：wena 3 -JOJO Jotaro Edition-
WNW-SN21A/L：wena 3 -JOJO Jolyne Edition-
WNW-SA21A/B：wena 3 -Ultraman Edition-
CITIZEN：wena 3 搭載モデル
SEIKO：wiredwena
ソニーがスマートウォッチ「wena 3」のサポート終了を発表。Suicaも使えなくなるという
終了するサービスは、修理窓口による受付、使い方相談窓口によるサービスの提供、アプリからのwena 3のセットアップ、アプリ内の天気設定。アプリのダウンロードおよび更新、OSのバージョンアップに伴う対応も終了となる。wena 3アプリへのログインについては、終了後アカウント情報を削除するとのことだ。
○wena 3 シリーズ
WNW-B21A/S：wena 3 metal Silver
WNW-B21A/B：wena 3 metal Premium Black
WNW-A21A/B：wena 3 rubber Black
WNW-C21A/B：wena 3 leather Premium Black
WNW-C21A/T：wena 3 leather Brown
WNW-SC21A/L：wena 3 -SEIKO Mechanical Edition-
WNW-SC22A/B：wena 3 -BRIGHTZ Edition-
WNW-SB21A/B：wena 3 -PROMASTER Edition-
WNW-SN-EV/B：wena 3 -NERV EDITION-
WNW-CSN-EV/B：wena 3 -NERV EDITION- complete set
WNW-SN-EV/L：wena 3 ×エヴァンゲリオン プロマスター NERV3.0Edition
WNW-SB22A/B：wena 3 Frosted Black Edition Styled for Xperia
WNW-SC23A/W：wena 3 -JOJO Enrico・P Edition-
WNW-SC24A/Y：wena 3 -JOJO Jotaro Edition-
WNW-SN21A/L：wena 3 -JOJO Jolyne Edition-
WNW-SA21A/B：wena 3 -Ultraman Edition-
CITIZEN：wena 3 搭載モデル
SEIKO：wiredwena