ÊÌ½êÅ¯Ìé¡¡±Ç²è¶¦±é¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÌ½êÅ¯Ìé¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££¶Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£´¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ½ê¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÇÈ¤Î¿ô¤À¤±Êú¤¤·¤á¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ç²è¡¡ÇÈ¤Î¿ô¤À¤±Êú¤¤·¤á¤Æ¡£¡£¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡£ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾ÅÆî¤Î¥ß¥Ë£Æ£Í¶É¤ò¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£°ì½ï¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÎý½¬¤·¤¿Æü¡¹¡£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¥æ¡¼¥ß¥ó¤ä¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Åö»þ¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò£³Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£