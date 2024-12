「⽟鋼鉄板」で焼き上げる「焼き鴨」にうっとり。大人の胃袋を喜ばせる鴨料理

この秋「銀座すがの」が提案する「⽟鋼鉄板」で焼き上げる鴨をメインとしたディナーコースをスタート!身体にいいことづくしの絶品鴨が大人の胃袋を捉える!

銀座すがの

「⽟鋼鉄板」で鴨を焼き上げる 写真:お店から

新橋駅から徒歩5分、銀座駅から徒歩10分ほどの場所にある⽇本料理「銀座すがの」が、2024年9月より「⽟鋼鉄板」で焼き上げる“鴨”を軸とした⽇本料理の提供を開始しました。

店主の菅野功⼀氏は⼤阪出⾝。寿司職⼈だった⽗親の影響を受け、中学卒業後料理の世界に。関⻄や東京を中⼼に国内で数々の料亭、⽇本料理店で修業を積み2022年に独立。これまでのさまざまな名店での経験を活かし、古くから受け継がれてきた⽇本料理の基本と伝統に忠実に向き合いながら構築してきた“⾃分らしさ”を表現。各地から厳選して仕入れた旬の食材から生み出される多彩な味わいで人気になっています。

さまざまな部位を楽しめる 写真:お店から

今回第2章の幕開けとして、菅野氏が⽇々料理を通じて全国のさまざまな⾷材を取り扱う中で出会った、この上なくおいしい鴨の味わいを伝えるべく、鴨を軸としたコンセプトに。⽣産者とタッグを組み特別な⼿法で絞めた鴨を、⽇本料理の基本を忠実に守りながら提供します。

熱伝導が良くふっくらと鴨が焼ける「⽟鋼鉄板」 写真:お店から

メニューは「鴨焼きと季節のおまかせ」30,000円のみで、“奇跡の鉄”とも⾔われる⽇本⼑の原料「⽟鋼」を使い約半年間かけて職⼈が⼿づくりした、極希少な「⽟鋼鉄板」で焼き上げる 「焼き鴨(お狩場焼)」を主体としたコースです。

⽟鋼鉄板は、鉄密度が⾼く熱を保ちやすいことから、ふっくらジューシーに焼き上がるのが特徴です。昔はもともと生き締めにした新鮮な鴨を焼いて食べるために⽤いられ たとも⾔われています。

渡り蟹の醤油漬け 写真:お店から

コースは毎日変わるそうで、旬の鮮魚の先付に始まり、焼き鴨をメインに、スープ、つくね、ハツなど鴨のさまざまな部位をそれぞれに合わせた調理法で楽しめます。伺った日の3品目は、秋のスペシャリテ「渡り蟹の醤油漬け」。韓国のカンジャンケジャンがグッと上品になったような逸品で、繊細な醤油の風味と柔らかな甘さで蟹のうまみを引き立てます。

菅野氏が目の前で焼いてくれる 写真:お店から

メインの「鴨」は鴨の脂で焼く皮付きの胸肉から、切り方を変えた2種類を、塩と粒胡椒、かんずり、鬼おろしなどお好みのものでいただきます。ふっくらと柔らかく、濃厚で滋味深いうまみに思わず頬が緩みます。この日は香りのしっかりした立派な舞茸が鴨から出た脂で焼かれ、野性味のある歯ごたえと深みのある味わいを楽しめました。さらにももとせせりで作ったという、フワフワ食感のつくねが続きます。

鴨ご飯 写真:お店から

特筆すべきなのが〆の「鴨ご飯」。土鍋で炊かれた鴨そぼろのご飯は、炭の香りが良く生姜がアクセントになっています。もう十分幸せなのですが、ここに「鴨の卵を使った親子丼はいかがですか?」と。鴨と卵のうまみ溢れるトロトロの親子丼は絶品。満足しているはずの胃袋に反して、するするとなくなっていきます。

最高の親子丼 写真:お店から

さらに一口サイズの鴨出汁スープでいただくにゅう麵が出て、デザートには目の前で作り上げる練りたての「わらび餅」が。とにかくお腹いっぱいに満たされるコースですが、驚いたのは翌日全く胃が疲れていなかったことです。栄養価が高いのにヘルシーな鴨は、疲労回復効果も期待できるそう。美容にも良いと言われているので、デートに誘えば喜ばれること間違いなしです。

うなぎの蒲焼きと土鍋ごはん御前 写真:お店から

ランチタイムは10食限定で「うなぎの蒲焼きと土鍋ごはん御前」7,800円を提供中。割きたての新鮮な鰻を炭⽕で⾹ばしく焼き上げ、⽞⽶から精⽶して炊き上げるご飯とともに楽しめます。鰻は関西風と関東風の2種を味わえるとあって、こちらも好評だです。

菅野氏の明るく軽快な会話も心地よく、充実した食事の時間を過ごせる「銀座すがの」。大満足の鴨コースを堪能しに足を運んでみてはいかがでしょう。

※価格は税込。

<店舗情報>◆銀座すがの住所 : 東京都中央区銀座8-7-7 JUNO銀座誠和ビル 3FTEL : 050-3627-6180

文:佐藤明日香

