¡ÚJ¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Û¼¯Åç¤ÎÃÎÇ°·Ä¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó½é¼õ¾Þ¡Ä£Æ£×ÅÐÏ¿¤Ç°ÛÎã¤Î¥Ü¥é¥ó¥ÁÁª½Ð
¡þ£²£°£²£´¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ê£±£°Æü¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¡Ö£²£°£²£´¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬£±£°Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç£Æ£×ÃÎÇ°·Ä¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÃÎÇ°¤ÏÃÎÇ°¹â¡¢°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£·Ç¯¤ËÀîºêÆþ¤ê¡££±£·¡¢£±£¸Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££²£°Ç¯¤ËÂçÊ¬¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àîºê¤ËÉüµ¢¤·¤¿£²£±Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡££²£³Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤ÏËÜ¿¦¤Î£Æ£×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥ê¡¼¥°£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç£¹£´É¼¤ò½¸¤á¤¿¡££Æ£×ÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¡¢°ÛÎã¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£