ユヴェントスが産んだトルコの新星はプレミアリーグ行きが噂されている。



『Birmingham Live』によると、ユヴェントスに所属する19歳のトルコ代表DFケナン・ユルディズにアストン・ヴィラが興味を示しているという。



ユヴェントスの下部組織出身のユルディズは2023年11月にトップチームに昇格すると、デビューシーズンとなった23-24シーズンはセリエAで9試合に先発出場し、2ゴールを記録。背番号10を背負うこととなった今季はここまでセリエA11試合に先発出場し、3ゴール2アシスト、チャンピオンズリーグでも5試合に先発出場し、1ゴールをあげるなどクラブの顔へと成長している。





The first goal of the new #UCL era...



Kenan Yıldız pic.twitter.com/rwJqDVZunG