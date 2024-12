マンチェスター・ユナイテッドは今冬新たなストライカー獲得を目指しているようだ。



トルコメディア『Daily Sabah』によると、マンUは今冬の移籍市場で現在ナポリからガラタサライにレンタル移籍中のナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンの獲得を目指すという。



2020年9月にリールからナポリへ完全移籍を果たしたオシムヘンは加入後公式戦通算133試合に出場し、76ゴールを記録するなどエースとして大活躍。しかし今季から就任したアントニオ・コンテ監督の下では構想外となり、今夏の移籍市場でガラタサライへのレンタル移籍を決断。移籍後の今季はトルコリーグでここまで8試合に先発出場し、7ゴール3アシストと大爆発するなどトルコの地でゴールを量産している。





