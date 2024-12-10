½éÀï¤Ï29Æüºë¶ÌÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¸©ÂåÉ½¤ÎÄ¹ºêÁíÂçÉíÂ°¹â¹»¤ò·ãÎå¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡£
¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ºêÁíÂçÉíÂ°¹â¹»¤Ë¡¢Âç²ñ¤Î¶¨»¿´ë¶È¤«¤é·ãÎåÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ ¸©Âç²ñ¡×¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡£
10Æü¤ÏÂç²ñ¶¨»¿´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢Â£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¿Í¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤«¤é¡Ø¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤È¥Üー¥ë¥±ー¥¹¡Ù¡£
ÌÀ¼£¤«¤é¡Ø¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ºêÁíÂçÉíÂ° ±§ÅÚÂºÎ° ¼ç¾¡Ë
¡Ö¥Áー¥àÅö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë ¡È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ìÀï°ìÀïÀï¤¤¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢º£·î28Æü¤Ë³«Ëë¡£
ÁíÂçÉíÂ°¤Ï29Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Çºë¶Ì¸©ÂåÉ½¤Î¡ÖÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£