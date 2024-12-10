¡ÚÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Û¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
ÇÐÍ¥¡¦ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡¢¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¡¢ÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤é¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡ÈA Christmas Special¡È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Û¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥´¡¼¥ë¥É¤ò´ðÄ´¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤¬Íè¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿´¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¾å¤²¡¢¡È¥¸¥ç¡¼¡¡¥Þ¥í¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡È¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯·è¤á¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¤¬¡¢¼Â¤ÏËÍ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¥¤¥ô¤Ï²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¡¢»Å»ö¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤ÏÂ¸µ¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¡£
Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ2024Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡È¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«ºùÅÄÄÌ¤µ¤ó¡¢SHUZO¤µ¤ó¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤µ¤ó¡¢Æî±À¾©ÇÏ¤µ¤ó¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Emma¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û