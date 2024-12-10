¡Ö¿À¸Í¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Í¤Ã¤¿¾Þ¡×2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ¡¢¿À¸Í¡¦µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬´î¤Ó¸ì¤ë¡Ö¸¬µõ¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2024J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇÍ¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇJ1½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¡£³«Ëë¤«¤é¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢Âè35Àá¤Ç¼ó°Ì¤ØÉâ¾å¡£¥é¥¹¥È4»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿Å·¹ÄÇÕ¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤âÊÂ¹Ô¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î±É´§¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥ã¡¼¥ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾Þ¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Í¤Ã¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£¾Þ¶â¤ÏËÍ¤¬¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡Ö»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢¸¬µõ¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇJ1½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¡£³«Ëë¤«¤é¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢Âè35Àá¤Ç¼ó°Ì¤ØÉâ¾å¡£¥é¥¹¥È4»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿Å·¹ÄÇÕ¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤âÊÂ¹Ô¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î±É´§¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢¸¬µõ¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é