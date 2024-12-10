¥È¥é¥Ã¥¯3Âæ¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í»àË´¡¡±¿Å¾¼ê¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¢ºë¶Ì¸©·Ù
¡¡10Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è²¼Âçµ×ÊÝ¤Î¹ñÆ»463¹æ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¤¤º¤ì¤â»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¦¤Á1Âæ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¸©¶¹»³»Ô¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¿û¸¶ÀµÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤ò²á¼ºÃ×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÍÆµ¿¼Ô¼«¤é¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤È110ÈÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¡£»àË´¤·¤¿2¿Í¤ÏÏ©¾å¤Ç²¿¤é¤«¤Îºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸©·Ù¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£