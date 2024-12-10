¤Ä¤¤¤ËÈ¯³Ð!!!¡¡Èà¤Î ÈëÌ©¡¢·ã¥ä¥Ð»ö¼Â¡¿¼ÂÏ¿¡ª¥Ò¥â¥¯¥ºÈà»á£
±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÈà»á¤Ïº¾µ½»Õ¥ì¥Ù¥ë¤Î·ã¥ä¥ÐÃË¤À¤Ã¤¿¡ª 43ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥Á¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Õ¤¬¤¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä!?¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¤È½÷¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¹¤®¤ë¡¢ºÇ°¤Î¥Ò¥â¥¯¥ºÃË¡×¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê1Ç¯´Ö¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼ÂÏ¿¡ª¥Ò¥â¥¯¥ºÈà»á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¤³¤Î½ÐÍè»öŽ¤ º£ÆÉ¤ó¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹Ž¡
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆŽ¤ Æ°µ¡¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹Ž¡
Ì¡²è¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤Ž¤ ¸¶¹Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»þ¤ÏºÆ¤ÓÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤êŽ¤ ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡
¿Í¤ÎLINE¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤Ê¤¤¡ª
º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬Ž¤ ÌÀ¤±Êý4»þ¤ËÄÌÃÎ¤¬Íè¤Þ¤¯¤ëLINE¡£
¤³¤ó¤Ê¤ó¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¡Á¡Á!!!!
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¦¥Ã¥º¤äÇä¤ì¤Ã»Ò¥Û¥¹¥È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤êŽ¤ ¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¥ï¥ó¥Ê¥¤¥ÈÂÇ¿ÇLINE¤Î¿ôŽ¡
¤·¤«¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯²¼ÉÊ¤À¤·Ž¤ ¤Ê¤ó¤È·ëº§¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤ë¿Í¤â¥Á¥é¥Û¥éŽ¡ Ž¡
¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤é¤·¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë½÷¤Î»ÒŽ¡ Ž¡
¥ó¥ó¥ó¥ó¥¨¥¨¥¨¥¨¥¨¥¨!????
»ä¤¬£±Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤È¤Ï¡©
°ìÂÎÃ¯¤§¤§¡Á¡Á!?!?!?
¡Ä¡ÄŽ¡
»ä¤ÏÀäÂÐ¤ËŽ¤ ËÜÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤Ž¡
¶â¿©½»¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤ÀŽ¡
¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤ÆŽ¤ ¥³¥È¤òÍý²ò¤·¤¿»äŽ¡
ÅÜ¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¤Þ¤¿ÅÜ¤Ã¤Æ
´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼Ž¡
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈàŽ¡
¤µ¤¢¤É¤¦¤¹¤ë!?
¤¤¤ä¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¥¯¥½±³¤Ä¤ÌîÏº¤¤¤é¤Í¤¨¤À¤í!?
¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤¹¤«¡©
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¤«¡©¡©
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë¤«¡©¡©
¤¢¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂß¤·¤¿¶â¼è¤êÌá¤¹¤«¡©
¿¼¸ÆµÛ¥ª¥Ö¿¼¸ÆµÛŽ¤ Íî¤ÁÃå¤±»ä!!!!
ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê!!!!!!!!!!!!
¤³¤ì¤«¤é¥±¡¼¥²°¤Î³«¶È¤¬ÌÜÁ°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¤¤wwww
Â³¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¥ª¥§