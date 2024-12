世界中から熱い視線が注がれている『ライオン・キング:ムファサ』の公開に先駆け、現地時間12月9日(月)、アメリカ・ロサンゼルスにてワールドプレミアを開催!

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』ワールドプレミア

壮大なアフリカの大地を舞台に“生命”をテーマに描き、映画、演劇、音楽と頂点を極めた一大叙事詩『ライオン・キング』。

アニメーション映画として1994年に誕生した本作は、映画賞、音楽賞を総なめにし、奇跡の映像美、圧巻の楽曲、心震える感動の物語は全人類を熱狂させました。

そして『ライオン・キング』は進化を遂げ、2019 年にはリアルを超えた超実写版『ライオン・キング』として全世界で公開し、『美女と野獣』、『アラジン』を超え、ディズニー映画で世界歴代映画興収No.1 となる16.6 億ドル(約2,506億円 1 ドル151円換算:12/10時点)を記録!

その“はじまり”の物語『ライオン・キング:ムファサ』が、12月20日(金)に公開。

本当の”ライオン・キング“はムファサで完成する!前作『ライオン・キング』(2019)で、息子シンバを命がけで守った父“ムファサ”王と、彼の命を奪った”スカー(タカ)“。

かつては血のつながりを超えた“兄弟の絆”で結ばれていたはずのふたりが、いったいなぜ別の運命を歩むこととなるのか――。

ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語が幕を開けます。

世界中から熱い視線が注がれている『ライオン・キング:ムファサ』の公開に先駆け、現地時間12月9日(月)、アメリカ・ロサンゼルスにてワールドプレミアを開催!

主人公ムファサ役を務めたアーロン・ピエール、タカ(後のスカー)役のケルヴィン・ハリソン・Jr.、ナラ役を務める世界の歌姫ビヨンセ・ノウルズ=カーター、シンバとナラの娘キアラ役で親子共演を果たすビヨンセの愛娘ブルー・アイビー・カーターなど、本作を代表する豪華オールキャストが集結!

そして、本作を手掛けたバリー・ジェンキンス監督や、音楽を担当したリン=マニュエル・ミランダらクリエイター陣も駆けつけました。

また日本を代表し、超実写プレミアム吹替版にてタカ役を務めるTravis Japan松田元太さんもサプライズ登場!

世界中のセレブも一同に会し、映画完成を祝福しました。

会場となったのは、映画の舞台となるサバンナをイメージした豪華装飾が施されたアメリカ・ハリウッドのドルビー・シアター。

今年で30周年を迎える『ライオン・キング』の新たな物語誕生を待ちわびた観客たちの歓声があがる中、レッドカーペットには豪華キャスト・クリエイター陣が華々しく登場し、ファンたちとの交流を楽しむ姿がみられました。

本作を手掛けたのは、『ムーンライト』(2016)でアカデミー賞Ⓡ作品賞、脚色賞などに輝いたバリー・ジェンキンス監督。

自身が手掛けた最新作がついにお披露目となるということで、ジェンキンス監督は、「この作品をつくるのに4年くらいかかりました。レッドカーペットを歩きながら、これまで本作でかかわった多くの皆さんの顔を見ることができて最高です!」と笑顔をみせ、「『ライオン・キング:ムファサ』は、(『ライオン・キング』に登場した馴染みのある)キャラクターたちをとても深く掘り下げ、氷山の下の部分にあるものを見つけてくれています」とコメント。

その最新作で描かれるのは、前作『ライオン・キング』(2019)よりずっと昔のお話――息子シンバを命がけで守った父・ムファサ王と、彼の命を奪った“ヴィラン”スカー(タカ)の若き日の物語です。

ある日、両親とはぐれ孤児となってしまったムファサ。彼を救ったのは、後にムファサの命を奪うこととなる王の息子タカ(後のスカー)だった…。

「ずっと“兄弟”でいたかった」──かつて血のつながりを超えた《兄弟の絆》でむすばれていたはずのふたりの身に一体何があったのか?!

ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語とも称される本作。

そこに欠かせないのが、音楽家リン=マニュエル・ミランダが手掛ける珠玉のミュージカルナンバーです。

ブロードウェイ・ミュージカル『ハミルトン』で数々の賞を受賞、『モアナと伝説の海』(2017)や『リトル・マーメイド』(2023)など近年のディズニー作品でも存在感を発揮し注目を集めたリンは、本作のために、新たに7つの楽曲を書きおろしました。

リンは本作の制作を振り返り、「僕にとって楽しいのは、(『ライオン・キング:ムファサ』には既に知られた)こんなに印象的で楽しいキャラクターたちがいること。ムファサやタカ(後のスカー)など自分が知っていると思っていたキャラクターたちに、実は不完全だったり、すごく頑張っていたりと、知らなかった姿があるのは、とてもスリリングな体験なのです」とコメント。

お馴染みのキャラクターたちが勢揃いするムファサとタカの“兄弟の絆”の物語を、リンが生み出した心揺さぶるミュージカルナンバーの数々が、よりドラマチックに盛り上げます。

また、最も注目を集めたのが、超実写版で共演することとなったビヨンセ親子。

前作『ライオン・キング』(2019)に引き続きビヨンセ・ノウルズ=カーターはナラ役を、ビヨンセの愛娘ブルー・アイビー・カーターは、ナラとシンバの娘キアラ役を演じる。

親子役として、彼女たちがどんな演技で魅せてくれるのか注目です。

実力派クリエイター陣&豪華キャストが集うプレミアムな一作に、期待は高まるばかりです。

さらに今回、“日本代表”として、超実写プレミアム吹替版にてタカ役を務める松田元太さん(Travis Japan)もサプライズで会場に登場。

ライオンカラーを取り入れたスタイリッシュな装いで颯爽と登場した松田元太さん。

本作の海外プロモーションは先月シンガポールで行われた「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」に続き2度目ということで、落ち着いた様子。

「ものすごく大興奮しています!日本の皆さんに『ライオン・キング:ムファサ』の素晴らしさをちゃんとレポートして、楽しんでレッドカーペットを歩いていきます!」と気合十分。

レッドカーペットに登場するや否や、会場に駆け付けたファンたちを前に、笑顔でファンサービスし、大舞台でも堂々スターぶりを発揮しました。

そんな松田さんが演じるのは、ムファサの命を奪うこととなるスカーのかつての姿、まだ純真無垢な王子だった“タカ”。

孤児であったムファサと血のつながりを越えた“兄弟の絆”でむすばれたタカは、冷酷な敵ライオンから群れを守るため、ムファサと共に新天地を目指す旅に出るが、その先で彼らの運命は大きく分かつ“ある出来事”が待ち受けている――。

さらに松田は、先日、本作の取材で会ったばかりのバリー・ジェンキンス監督やリン=マニュエル・ミランダ、字幕版でタカ役を務めるケルヴィン・ハリソン・Jr.等とカーペット上で再開!

自ら英語で話しかけ、仲良く写真を撮るなど交流を楽しみました。

松田さんは「監督やリンにまたお会いできて嬉しかったですし、字幕版タカ役のケルヴィンとも“会えて嬉しいぜ!”というテンションでまた会えたので、結構ウルっときました。作品でまた一緒になれるように頑張ろうって思うようになりました」と笑顔をみせました。

その後松田さんは、完成したばかりの本編を現地で鑑賞。

「とにかくやばかったです!ディズニー史上、最もあったかいし切ない。ムファサとタカの“兄弟の絆”も音楽もCGも本当に最高でした!」とコメントし、世界中のファンに向けて「『ライオン・キング:ムファサ』が日本の皆さん、そして世界中のたくさんの方々に愛される作品になったら嬉しいです!」とメッセージを贈ります。

“ディズニーの仕事が夢だった”と語っていた松田さんは、一日限りのプレミアムなひと時を満喫した様子。

ヴィランへ変貌していく難しい役どころを務めた松田さんの演技にも是非注目です。

字幕版・超実写プレミアム吹替版ともに豪華キャスト陣が集結する『ライオン・キング:ムファサ』。

12月20日日本公開です。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

字幕版声優:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、マッツ・ミケルセン、ドナルド・グローヴァー、ブルー・アイビー・カーター、ビヨンセ・ノウルズ=カーター、ジョン・カニ、セス・ローゲン、ビリー・アイクナー、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、MARIA-E、吉原光夫、和音美桜、悠木碧、LiLiCo、賀来賢人、門山葉子、佐藤二朗、ミキ亜生、駒谷昌男、渡辺謙

